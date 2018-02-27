Это не Россия: в деле Крушельницкого совершен прорыв

Дело российского спортсмена Александра Крушельницкого, в допинг-пробах которого на Олимпиаде-2018 обнаружили мельдоний, 27 февраля рассмотрят в Федерации керлинга России (ФКР). По словам члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президента ФКР Дмитрия Свищева, уже идет работа со Следственным комитетом.

Дмитрий Свищев отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) пошел навстречу российской стороне и предоставил видеоматериалы из гостиниц, где находился Александр Крушельницкий. Возможно, именно там ему был подсыпан мельдоний.

Президент ФКР не исключил, что запрещенный препарат попал в организм керлингиста во время сборов в Стране восходящего солнца. "Круг-то сужается: это или Япония, или Корея", – цитирует его НСН. "Хорошо, что многие чиновники МОК понимают – дело непростое", – добавил Свищев.

"Как только мы узнали о проблеме, сразу подали письмо в Следственный комитет. Уже обратная реакция поступила: в ближайшее время планируются встреча и допросы нас как федерации, будет проводиться работа со спортсменами и всеми, кто был с ними в это время", – рассказал президент ФКР.

Международная федерация керлинга готова подождать с решением о наказании Крушельницкого, отстраненного от соревнований. Организация дала российской стороне возможность подготовиться и собрать доказательную базу невиновности спортсмена.

"Если мы сможем доказать это, по опыту других федераций – он будет оправдан. Прецеденты такие есть. Мы не можем затягивать это дело на годы. На данный момент никто не ограничивает в сроках. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее он вернется в ряды керлинга и будет представлять нашу страну на международных соревнованиях", – цитирует Свищева "Спорт-экспресс".

В мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда о признании россиянина виновным в нарушении антидопинговых правил отмечается, что в его крови обнаружили рекордную дозу мельдония. По словам Свищева, резкое падение за сутки концентрации препарата в организме керлингиста говорит о разовом применении.

Напомним, Александр Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Играх-2018 в дабл-миксте. После того как в допинг-пробах спортсмена нашли следы мельдония, пару лишили медалей.