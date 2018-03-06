"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала

Анастасия Брызгалова рассказала о самых нелепых версиях попадания мельдония в организм Александра Крушельницкого. В скандал втянули даже мать керлингиста.

"Да столько нелепого наслушались! Еще была версия, будто мама мельдоний в пельмешку уронила. Но про похмелье – это совсем забавно", – сказала в интервью газете "Спорт-экспресс" Брызгалова.

При этом Крушельницкий считает, что предположение о причастности к скандалу его бывшей возлюбленной куда нелепее. "Нет, про бывшую девушку – смешнее. Будто она, никак не связанная с керлингом, вдруг приехала и начала вредить. Десять лет спустя. Ну бред!" – возмутился спортсмен.

А о чудодейственных свойствах мельдония в борьбе с похмельем Александр и вовсе не слышал. "Вообще не представляю, что помогает от похмелья. Даже не помню, когда оно было в последний раз. Уже два с половиной года не было точно! Мы готовились к Олимпиаде", – заявил он.

Отмел Крушельницкий и подозрения в адрес спарринг-партнеров Даниила Горячева и Марии Дуюновой. "Не знаю, откуда взялись подозрения. Хотя цепляются за все версии, могу сказать: этих ребят ни в чем не подозреваю. Горячева я фактически привел в керлинг, выиграл с ним чемпионат мира. За счет меня он поднимался… Перешел в нашу команду, и все у него пошло. Мы друзья! Он на прошлой неделе играл международный турнир в Сочи, а мы с Настей за ним следили, переживали", – рассказал керлингист.

Напомним, что на Играх 2018 года в Пхенчхане Александр Крушельницкий в паре с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Однако его допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. Спортивный арбитражный суд из-за нарушения антидопинговых правил аннулировал результат россиян. Они были лишены медали.

Федерация керлинга России создала специальную комиссию, задачей которой является расследование ситуации и сбор доказательств невиновности Крушельницкого. Разбирательство ведет и Следственный комитет.