"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала

Битва за "Оскар" 56-летняя жена родила Виторгану Скандал на дебатах Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Вторник 6 марта
Лента новостей
14:37
Найдены новые опасности диабета
14:33
Володина признали самым популярным человеком в Саратовской области
14:30
Ведущая устроила скандал в прямом эфире
14:28
Бузова гробит здоровье ради мамы
14:21
У Киркорова объявился рожденный любовницей сын
14:06
Водитель Mercedes сбил москвичку из-за парковочного места
13:57
Мацуев отшлепал стонущего Корчевникова
13:43
В Москве врач грозил отрезать ногу онкобольной за 100 тысяч
13:30
Юрий Грымов сделал предложение кандидатам в президенты
13:28
На месте Московского судоремонтного завода построят жилье
13:16
Маша Малиновская: Я принимаю кое-что запрещенное
13:14
Пожилая учительница избивала и душила детей во время уроков
12:50
Финал премии "Пальмовая ветвь" пройдет в Москве
12:44
Автоледи разбила свою машину топором на глазах полиции
12:41
Названы самые водостойкие смартфоны
12:25
Взлохмаченной Пугачевой подарили мартовских котов
12:23
Гостиницу в Олимпийском проезде откроют к ЧМ-2018
12:19
Советы экспертов по выбору цветов на 8 Марта
12:12
Как выбрать букет на 8 Марта
12:02
Что у него в трусах: тощего Билана обвинили в разврате
12:02
"ЕР" сверила часы с муниципалитетами
11:56
Под Москвой трое приезжих избили охранника магазина
11:47
Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован
11:45
57-летнему Грудинину нашли молодую невесту на корпоративе
11:26
Снегоуборщик задавил девочку во дворе дома
11:22
Малиновский после гей-скандала показал свою девушку
11:09
Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram
11:01
Найден последний свидетель убийства на перевале Дятлова
10:46
Овечка подружилась с лабрадором и решила стать собакой
10:45
Располневшая Алина Кабаева прячет живот
10:35
Мазур из-за угроз Первого канала отреклась от Джигарханяна
10:31
Москвичам разрешили бесплатно парковаться в центре
10:24
Интернет заменил россиянам секс и водку
10:21
Россиянин поскандалил с женой в такси и задушил ее
10:08
Почему девелоперы выбирают генподрядные организации
10:05
Ротару утерла нос обхамившей всех Пугачевой
09:47
В России запретят ходить в кино без паспорта
09:29
В Подмосковье застрелили спонсора хоккейного клуба
09:18
Певица Сати Казанова ждет ребенка
09:18
"Оскар-2018" официально назван худшим в истории
09:07
Убивший 19 женщин полицейский из Новосибирска умрет в тюрьме
08:41
Под Москвой мужчина заманил девушку в гараж и изнасиловал
08:41
Газовая война с Украиной больно ударит по россиянам
08:37
После рождения сына Дапкунайте оформила развод
08:28
Наркоман убил мать Элины Мазур
23:26
Назван лучший ресторан морской кухни
22:11
В Турции незаконно задержали четверых россиян
21:58
Газовый демарш: Порошенко приползет на коленях к Путину
21:56
Школьникам сократили каникулы
21:23
В Москву к 8 марта придет потепление
21:18
Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
21:12
Многодетная Акиньшина показала фигуру в купальнике
20:52
Эскортница Рыбка всплыла в скандале с Трампом
20:48
В центре Донецка взорвался автомобиль
20:39
Безумные регионы: в Ижевске безработный наладил бизнес на поддельном алкоголе
20:19
К чему снится кошка
19:55
Обезумевший Маколей Калкин высмеял "Оскар"
19:27
Нарядившийся 54-летний Зверев: Из меня секс так и прет!
19:25
Знаменитая актриса отказалась говорить по-русски
19:06
78-летний Виторган заплакал при родах жены
18:54
Школьникам показали будущее
18:49
В столице общий прирост числа прикрепившихся к участкам избирателей на уровне 1%
18:47
Трамп закатил истерику после слов Путина
18:32
Заморозивший Украину Порошенко снова грозит России
18:18
В Подмосковье автобус столкнулся с иномаркой
18:07
Раскрыт способ остановить смерть мозга
17:54
Под Оренбургом дерзко ограбили водителя маршрутки
17:38
Почему советы друзей мешают строить отношения
17:22
Ксения Собчак копирует Меланью Трамп
16:48
Володин осудил политизированность спорта и искусства
16:45
В Петербурге девушку переехали два раза подряд
16:35
"Вот это окорочка": раздетая Самбурская произвела фурор
16:34
Диетологи удивили новым открытием о вреде соли
16:33
Как избежать ранней потери зубов
16:19
Двум вузам в Москве и Петербурге запретили принимать студентов
16:13
Максакова откровенно высказалась о романе с Грудининым
16:11
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы
15:56
Орбакайте обнародовала видео с выпивающим Галкиным
15:44
Найден неожиданный способ победить голод
15:43
Форум "Коллекции России" и антикварная ярмарка пройдут в ЦДХ
15:41
В России создали iPhone с изображением ядерной ракеты
15:39
Финалистку конкурса "Миссис Россия" поймали на продаже секс-рабыни
15:29
На юге Москвы разбились инкассаторы
15:13
Захарова предсказала Украине страшный конец
15:07
На Патриках появилось новое винное место
15:06
Как укрепить отношения с помощью ссор
15:03
Как защитить здоровье в период эпидемий
15:00
В Киеве рассказали о бегстве Порошенко после побоища у Рады
14:57
Разбитый корабль пришельцев обнаружили в Антарктике
14:55
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
14:36
Десятки тысяч россиян рискуют остаться без пенсий
14:32
В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
14:25
Что читают женщины
14:15
Газовая война с Украиной: мифы и реальность
14:10
Возмущенная Собчак устроила демарш в ЦИКе
13:47
Под Волгоградом грузчик похитил ребенка своих работодателей
13:46
В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
13:43
Куда пропала красавица Оксана из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"
13:36
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
13:23
Анна Седокова осталась без дочери
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника
Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом
Акушер-гинеколог объяснила "нереальные" роды 56-летней жены Виторгана
Собчак поймали на лжи после нападения
Спорт

"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund
Анастасия Брызгалова рассказала о самых нелепых версиях попадания мельдония в организм Александра Крушельницкого. В скандал втянули даже мать керлингиста.
прочитано 8518 раз

"Да столько нелепого наслушались! Еще была версия, будто мама мельдоний в пельмешку уронила. Но про похмелье – это совсем забавно", – сказала в интервью газете "Спорт-экспресс" Брызгалова.

ПО ТЕМЕ

Как иностранцы травили российских керлингистов на Олимпиаде

Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей

Крушельницкий потерял веру после "лошадиной дозы" мельдония

 Олимпиада-2018

Сюжеты Олимпиада-2018

При этом Крушельницкий считает, что предположение о причастности к скандалу его бывшей возлюбленной куда нелепее. "Нет, про бывшую девушку – смешнее. Будто она, никак не связанная с керлингом, вдруг приехала и начала вредить. Десять лет спустя. Ну бред!" – возмутился спортсмен.

А о чудодейственных свойствах мельдония в борьбе с похмельем Александр и вовсе не слышал. "Вообще не представляю, что помогает от похмелья. Даже не помню, когда оно было в последний раз. Уже два с половиной года не было точно! Мы готовились к Олимпиаде", – заявил он.

Отмел Крушельницкий и подозрения в адрес спарринг-партнеров Даниила Горячева и Марии Дуюновой. "Не знаю, откуда взялись подозрения. Хотя цепляются за все версии, могу сказать: этих ребят ни в чем не подозреваю. Горячева я фактически привел в керлинг, выиграл с ним чемпионат мира. За счет меня он поднимался… Перешел в нашу команду, и все у него пошло. Мы друзья! Он на прошлой неделе играл международный турнир в Сочи, а мы с Настей за ним следили, переживали", – рассказал керлингист.

Напомним, что на Играх 2018 года в Пхенчхане Александр Крушельницкий в паре с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Однако его допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. Спортивный арбитражный суд из-за нарушения антидопинговых правил аннулировал результат россиян. Они были лишены медали.

Федерация керлинга России создала специальную комиссию, задачей которой является расследование ситуации и сбор доказательств невиновности Крушельницкого. Разбирательство ведет и Следственный комитет.

Автор: Алёна Нестерова6 марта 2018, 10:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как покорившие Запад супруги принесли России неожиданную награду

567

комментарии

Политика

Трамп закатил истерику после слов Путина
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы
Госдума обеспечит реализацию послания президента
Страшные тайны: Муаммар Каддафи

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую поразили подлым ударом в спину
Бузова гробит здоровье ради мамы
У Киркорова объявился рожденный любовницей сын
Юная красотка Кафельникова показала все

Проишествия

Опубликован последний разговор пилотов за секунды до крушения Ан-148
В Москве врач грозил отрезать ногу онкобольной за 100 тысяч
В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
На Собчак напали на дне рождения Горбачева

Lifestyle

"Оскар-2018" официально назван худшим в истории
Что читают женщины
В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек
Шоу-бизнес

Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась

Бывшая жена Джигарханяна обозвала врагов
Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова ждет ребенка

Говорят, артистка находится на раннем сроке

Спорт

"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала

Анастасия Брызгалова рассказала о самых нелепых версиях попадания мельдония в организм супруга
Шоу-бизнес

Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован

На Первом канале происходят страшные вещи

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска
Совет на выходные

Фоторепортажи

Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
Жуткие платья премии "Оскар"

Спорт

Прохоров ответил на угрозы предателя Родченкова
Путин отчеканил мячом 100 дней до старта ЧМ-2018
"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала
Медведева высказалась о смене тренера и отъезде из России

Регионы

Пожилая учительница избивала и душила детей во время уроков
Автоледи разбила свою машину топором на глазах полиции
Снегоуборщик задавил девочку во дворе дома
Безумные регионы: в Ижевске безработный наладил бизнес на поддельном алкоголе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru