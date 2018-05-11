"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого

Следователи российской прокуратуры выяснили, кто добавил мельдоний в допинг-пробу керлингиста Александра Крушельницкого. Имена в интересах дела не сообщаются, но ясно, что сам спортсмен невиновен.

Крушельницкий невиновен в намеренном употреблении допинга. В детали подготовленного прокуратурой документа общественность посвящать пока нельзя. Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил только, что установлены некие лица, причастные к инциденту.

"Нам пришло письмо из прокуратуры о результатах предварительной проверки, из которого четко понятно, что Александр невиновен. Он сам не употреблял запрещенное вещество, и халатности нет", – заявил Свищев.

Крушельницкий и его партнерша Анастасия Брызгалова завоевали на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую медаль в дабл-миксте. Однако в допинг-пробе Александра нашли мельдоний. Специалисты в один голос утверждали, что препарат не мог повлиять на результат выступления спортсмена. Тем не менее награду у российской пары отобрали. Сам Крушельницкий утверждал, что никогда не употреблял запрещенных веществ.

К сожалению, по словам Дмитрия Свищева, провести расследование по горячим следам не удалось. Теперь же выяснение всех обстоятельств провокации потребует много времени. Спортивный чиновник подчеркнул: в тексте документа сказано, что есть некие лица, кто мог быть причастен к инциденту – другими словами, люди, которые "подбросили" мельдоний керлингисту, передает телеканал "360".

Публикация от B&K FAN (@bryzgalovakrushelnitckii) 30 Апр 2018 в 6:04 PDT

Тем временем Анастасия Брызгалова сменила партнера. Жена Александра Крушельницкого выступит на международных соревнованиях с Алексеем Тимофеевым. Как писали Dni.Ru, турнир Arctic Cup пройдет в Дудинке с 24 по 27 мая. В нем примут участие две сильнейшие команды из России, семь иностранных и сборная Красноярского края.

