"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала

Александр Крушельницкий уверен, что бывшая девушка непричастна к разразившемуся скандалу с допингом. Керлингист убежден: его невиновность будет доказана, и он в паре с Анастасией Брызгаловой примет участие в следующей Олимпиаде.

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