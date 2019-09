В России жестко поставили на место скандалиста Джонсона

Во время Второй мировой войны, по словам главы британского правительства, Польша оказалась между "молотом фашизма" и "наковальней коммунизма". В Министерстве иностранных дел России со столь вольной интерпретацией исторических событий не согласились.

"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, как британская дипломатия фактически подталкивала нацистскую Германию к захвату новых территорий, а все предложения Советского Союза о создании антигитлеровского альянса откровенно саботировала.

80 years ago Hitler invaded Poland and triggered WWII, but the Polish people never succumbed to tyranny. We shall always remember their magnificent contribution to the struggle for freedom. #80WW2 pic.twitter.com/HymoPlYO4G