В России жестко поставили на место скандалиста Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter опубликовал сообщение, в котором приравнял советскую военную операцию в восточных районах Польши к гитлеровской агрессии против этой страны. В России на такой выпад дали жесткий ответ.

Во время Второй мировой войны, по словам главы британского правительства, Польша оказалась между "молотом фашизма" и "наковальней коммунизма". В Министерстве иностранных дел России со столь вольной интерпретацией исторических событий не согласились.

"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, как британская дипломатия фактически подталкивала нацистскую Германию к захвату новых территорий, а все предложения Советского Союза о создании антигитлеровского альянса откровенно саботировала.

80 years ago Hitler invaded Poland and triggered WWII, but the Polish people never succumbed to tyranny. We shall always remember their magnificent contribution to the struggle for freedom. �������� #80WW2 pic.twitter.com/HymoPlYO4G — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 1, 2019

О том, что к самим британцам можно предъявить претензии на развязывание Второй мировой войны, напомнил и кандидат исторических наук и преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ Вадим Трухачев.

"Польша являлась союзницей Англии, но англичане вели "странную войну" – именно так это в последствии стало называться в литературе", – цитирует RT эксперта.

На практике "странная война" означала, что Великобритания была вынуждена объявить Германии войну, как того требовало соглашение, однако никаких реальных действий против агрессора она не предприняла. В этой связи высказывание Бориса Джонсона выглядит как "попытка замолчать неблаговидную роль собственной страны", заметил Вадим Трухачев.

Он напомнил, что у СССР не было никаких обязательств перед Польшей по ее защите. Тем не менее, именно советские войска освобождали эту страну. Однако теперь Запад пытается вычеркнуть Советский Союз и Россию из истории, перевести ее из разряда победителей в виновники.

"России пытаются приписать вину в начале Второй мировой войны и даже Первой мировой войны, и вообще все грехи человечества свалить на нас", – заметил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. Однако на каждую такую попытку Москва дает жесткий и бескомпромиссный ответ, не позволяющий фальсифицировать историю.