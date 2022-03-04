"Кинулась меня душить": Калашникова о безумии 77-летней бывшей любовницы Шаляпина

На днях пластический хирург Карл Тавберидзе поведал журналистам о том, что певец Прохор Шаляпин якобы теперь живет вместе с 77-летней поэтессой Аллой Пеняевой. По словам врача, артист нашел свое счастье. Вскоре исполнитель опроверг эту информацию. Мол, хирург пиарится на его имени. Однако Прохор не стал скрывать, что его и Пеняеву ранее связывали романтические отношения.
Анна Калашникова, бывшая возлюбленная Шаляпина, кажется, негативно относится к поэтессе. Артистка рассказала, что порой Пеняева ведет себя неадекватно. Однажды, вспомнила певица, пожилая экс-любовница Прохора накинулась на нее. "Столкнувшись в Останкино, она с криками кинулась меня душить", – помнит Калашникова. Тогда на помощь Анне пришла охрана.
Она уверена, что слухи о романе Шаляпина и Пеняевой появились из-за самой поэтессы. По мнению артистки, одинокая пожилая женщина до сих пор влюблена в молодого певца, а ее безумие – результат безответной любви к 38-летнему исполнителю.
Напомним, Алла Пеняева была помощницей экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался в декабре 2019 года.
Ранее поэтесса рассказывала, как Анна Калашникова пыталась уложить ее в гроб. Пожилая женщина обиделась на певицу и обвинила в проклятии.