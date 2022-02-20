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Шоу-бизнес
Грандиозный обман, разоблачение и обещания воспитывать: вся правда о романе Шаляпина и Калашниковой

Грандиозный обман, разоблачение и обещания воспитывать: вся правда о романе Шаляпина и Калашниковой

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова водили публику за нос.
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В 2014 году вокалист Прохор Шаляпин заявил, что станет отцом. В эфире популярного ток-шоу артист рассказал, что модель Анна Калашникова носит под сердцем его малыша. Почти два года Анна и Прохор демонстрировали общественности семейную идиллию. Спустя время неожиданно для всех пара рассталась, более того Шаляпин потребовал от избранницы проведения генетической экспертизы. Дескать, он не был уверен, что сын Даниил ему родной. В итоге ДНК-тест показал, что ребенок не является биологическим отпрыском Шаляпина. Разоблачали Калашникову, естественно, в студии известной скандальной программы.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

 Анна Игоревна Калашникова

Анна Игоревна Калашникова актриса, ведущая, певица, модель

Долгое время ходили слухи, что Шаляпин и Калашникова разыграли роман ради пиара. Светские сплетники шептались, что знаменитостей всегда связывали лишь деловые отношения. Между тем, Анна Калашникова утверждает, что ее любовь к вокалисту была реальной и взаимной.

"Это была действительно красивая история, но с очень некрасивыми концом", – говорит манекенщица.

Впрочем, Анна признается, что она и Прохор действительно затеяли грандиозный обман и водили публику за нос. Дело в том, что Прохор всегда знал, что маленький Даниил ему не родной.

По словам Калашниковой, она забеременела от бизнесмена, имя которого называть не хочет. Предприниматель исчез, когда узнал об интересном положении Анны. Мужчина не хотел связывать жизнь с манекенщицей. На этом фоне Калашникова впала в глубочайшую депрессию. Выйти из пучины уныния Анне помог Прохор. Шаляпин поддержал девушку в сложный момент.

В итоге молодые люди начали встречаться. Прохор обещал Анне и ее родителям заменить будущему малышу отца.

"Он знал, что я беременная, и сказал, что: "Я хочу, чтобы этот ребенок был нашим", – говорит Анна.

Сегодня Анна Калашникова зла на экс-избранника не держит. Между тем модель прямо говорит, что Шаляпин не сдержал данные ей обещания – Даниилом он не интересуется. Анна и Прохор остались друзьями. Знаменитости периодически встречаются, проявляют друг к другу искренний интерес. Калашникова признается, что Шаляпин ей все еще симпатичен. Манекенщица считает вокалиста родным человеком. Между тем Анна утверждает, что с Прохором у нее мало общих точек пересечения.

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Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2022, 14:14 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость007
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две мерзоты - стареющий альфонс и силиконовая экскортница!
Гость958297
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Правильно... дурят людей... и за это еще и деньги получают., не стесняясь
1

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