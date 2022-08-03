"Смерть": Превратившаяся в овощ Калашникова с заражением крови угасла в больнице

Печальные новости о здоровье Анны Калашниковой разлетелись по Сети.

Светская львица многим запомнилась, как скандальная личность. Неудивительно, ведь за свою жизнь она не раз угодила в неприятную историю. Вспомнить хотя бы ситуацию с Прохором Шаляпиным. Анна Калашникова собиралась замуж за сладкоголосого музыканта, однако свадьба сорвалась, когда выяснилось, что под сердцем она носит не его ребенка.

Тем не менее, теледива родила долгожданного малыша. И только сейчас решилась рассказать, какие жуткие муки ей пришлось пережить во время появления на свет мальчика. Разговор об этом зашел, когда эффектная блондинка принимала участие в дебатах на тему материнства – что лучше: суррогатное материнство или все же естественные роды.

Так вот, Анна Калашников выступила за первый вариант, потому что именно беременность подвергла ее смертельной опасности! Как оказалось, артистка угодила в реанимацию из-за заражения крови и стала постепенно угасать в медучреждении.

"Заражение крови — это смерть. Меня откачивали три недели, потом перевели в обычную палату", – вспомнила светская львица.

Она призналась, что лежа на больничной койке на ИВЛ, она просто-напросто не могла встать. Ее вес резко увеличился: за три недели из 50-килограммовой красотки она превратилась в 86-килограммовый овощ. В общем, о родах у звезды отечественного шоу-бизнеса остались только негативные воспоминания, но это не мешает ей грезить о втором ребенке. А вот каким образом он у Анны Калашниковой появится на свет, остается только наблюдать.