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Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Анна Калашникова рассказала, как быть в тренде в этот Новый год.
прочитано 127 раз

Актриса, певица, ведущая, модель, колумнист, блогер, светская львица – все это про Анну Калашникову. 38-летняя звезда всегда в курсе событий в мире шоу-бизнеса. Ее можно увидеть на красных дорожках и по-настоящему восхититься ее образами. Анна знает, как привлечь к себе внимание. А для многих она является и иконой стиля.

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Анна Игоревна Калашникова актриса, ведущая, певица, модель

Калашникова советует читателям "Дни.ру" встречать 2023-й в изумрудных или голубых оттенках, так как этот год – Год Водяного Кролика. "Пусть это доброе пушистое животное принесет нам мирного неба, любви, счастья и, конечно, чтобы все наши мечты сбывались", – обратилась певица к поклонникам.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 1 января 2023, 21:07 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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