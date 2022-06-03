"Заплатят за все!": Разлучница Макеева угодила в опасную западню мстительной жены Малькова

Хотя парочка говорит, что никто никого из семьи не уводил, бывшая жена возлюбленного актрисы заявляет обратное. Что только не делала обиженная на актрису Светлана Малькова, чтобы доказать свою правоту и разгневать поклонников звезды! Например, показывала видео, на котором Анастасия Макеева соблазняет тогда еще женатого Романа.
Но, кажется, этим ее коварные козни не ограничились. Накануне на страничке актрисы появился огромный пост, в котором ее помощница жалуется на травлю, которой подверглась звезда театра и кино. Ее, якобы, затравили со всех стороны: оскорбления, угрозы и нецензурная брань поступает как в ее адрес, так и в адрес самых близких ей людей, причем абсолютно во всех социальных сетях звезды.
В итоге, призналась помощница, весь этот поток негатива наносит "психологическую травму" Роману Малькову и Анастасии Макеевой, а еще терроризирует ее родителей, для которых, к слову, в силу возраста это может быть опасно! Поклонники в ответ на эту публикацию принялись гадать, кому это нужно. Некоторые пользователи пришли к выводу, что это происки мстительной экс-супруги Романа Малькова.
"Не совсем здоровые люди, которые решили, что имеют право бороться за права бывшей жены", – отметили фанаты.
Народ выразил надежду, что после огласки к этому делу подключатся соответствующие инстанции, а ответственные за травлю Анастасии Макеевой и Романа Малькова будут наказаны. "Заплатят за все. Есть Высший суд Божий", – написал кто-то из пользователей.