"Веет отчаянием": прытко прибравшую к рукам чужого мужа Макееву разоблачили

Правда, незадолго до свадьбы вскрылись неприглядные обстоятельства отношений влюбленных. Как оказалось, артистка увела мужчину из семьи. Роман Мальков занимался строительством дачи для Анастасии Макеевой, а в этом время в Словении его ждали жена и четверо детей.
Впрочем, это обстоятельство не помешало артистке прытко прибрать к рукам симпатичного строителя. В результате Роман Мальков оставил жену и перебрался к Анастасии Макеевой. Причем разойтись с супругой по-хорошему не удалось, развод ознаменовали громкие скандалы с "дележкой" детей и взаимными обвинениями.
К счастью, за год страсти слегка улеглись, и недавно актриса и строитель стали парой года. Блогер Лена Миро не смогла пройти мимо этой новости, едко отметив: мол, "какой год, такая и пара".
По мнению журналистки, от фотографий, которые влюбленные исправно публикуют в соцсетях, создается неприятное впечатление. "И год стремный, и от пары, его символизирующей, веет, на мой взгляд, отчаянием", – разоблачила супругов Лена Миро.
Помимо этого, блогер уколола Анастасию Макееву за излишний фотошоп, добавив, что, раз та так увлекается "фейстюном", то могла бы и пятки своему строителю обработать хотя бы на снимках, уж больно те заскорузлыми выглядят. "И это: штаны ему летние нормальные купи. Сколько можно в тещиных бриджах орехи парить?" – пнула Макееву журналистка.