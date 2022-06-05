"Веет отчаянием": прытко прибравшую к рукам чужого мужа Макееву разоблачили

Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Беда откуда не ждали: Алину Кабаеву бойко вышвырнули из страны
Трагедия: поклонники 68-летней Лаймы Вайкуле убиты печальной новостью
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
"Несчастье": Неживая 72-летняя Бабкина превратилась в черное пятно
партнеры
Понедельник
6 июня
Лента новостей
11:39
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаков зодиака об опасностях в июне
11:36
Девочки Баскова поигрались друг с другом на камеру: Так хочу одну из них
11:30
В Самарской области 22 человека отравились роллами из доставки
10:53
"Разведемся": неудовлетворенный муж сбежал от Лазаревой к Галкину
10:48
Лицемерного Дюжева ткнули в каловые массы: Выглядит ненормальным
10:40
Лучше буду жить без вас в "хрущевке": сын съехал из шикарного дома Королевой
10:39
Половина готовых новостроек уже распродана
10:28
"Кому это надо?!": замученная Рудковская взмолилась над пережившим сердечный приступ Плющенко
10:23
В больнице в США устроили стрельбу
10:09
Надутый Прилучный вздумал содрать денег с подлых клеветников
10:02
Дом муравья, конный двор и теплоход: Собянин представил экоцентры Москвы
09:55
Развязный принц Луи прилюдно заткнул рот Кейт Миддлтон: видео
09:26
"Всем дала?": довольную Волочкову сняли сразу с пятью мужиками
09:21
Презервативами и кремом забита тумбочка: как без таблеток развлекается 58-летняя Азиза
09:21
Не платит алименты: Разведенка Кабо решила стрясти с бывшего 26 миллионов рублей
09:13
"Голодные времена": Сбежавшая из России Брежнева срочно продает элитный дом в Подмосковье
08:48
Патриот Украины: Лобода передала машину и 1,5 миллиона солдатам Незалежной
08:41
"Дутый фетиш": известный артист в пух и прах разнес зазнавшуюся Пугачеву
08:38
"Встретила любовь": Олега Газманова бросила жена
08:30
Любит не ее: в теме развода Собчак и Богомолова поставлена жирная точка
06:32
Встречаюсь с женатым. Что делать?
04:29
Друг от семи недуг: как козленок спас теленка-горемыку
02:08
К чему снится любимый
00:13
Симеонов день: приметы и традиции в православный праздник 6 июня
22:31
Ставшую жертвой фаната-извращенца звезду 90-х предупредили о страшных последствиях
20:06
Салат "Мимоза" по рецепту Кристины Орбакайте: быстро и вкусно
18:31
Воротила нос от Мягкова, три раза развелась, похоронила дочь: испытания Барбары Брыльски
17:42
Патриотка Шукшина разнесла собирающихся выступать в России артистов-предателей
17:10
"Веет отчаянием": прытко прибравшую к рукам чужого мужа Макееву разоблачили
16:44
"Я узнала настоящую любовь": Подольская показала главного мужчину после слухов о разводе
15:59
Секреты постельного белья: как выбрать и не пожалеть
15:44
Бросившая Родину Хаматова пожалела об опрометчивом поступке: Хочется пожрать
15:15
"В роддоме не рожается": пузатая Тодоренко готовится выплюнуть из себя ребенка в грязищу
14:43
"Спасибо за подписчиков": вскрылась грязная ложь окрутившего молодуху Прилучного
14:36
"Они боятся умирать": боец "ЧВК Вагнера" рассказал о столкновениях с военными США
13:49
"Можно не уезжать": наживающийся на евреях беглец Галкин сказал последнее слово
13:39
Отчалившая на чужбину предательница Лазарева унизила нищих россиян: Вы там все умрете скоро
13:02
Стыд и срам: потекшая Боня легла под женатого мужика
12:23
Русская Мадонна: шоу Бузовой за 100 миллионов потрясло Киркорова
11:46
Вылизывающая пятки Западу Нетребко рискует остаться с носом
11:44
"Уже слов нет": вездесущая Волочкова довела народ до блевотины
11:20
"Яна совсем загоняла": побагровевший Плющенко свалился с сердечным приступом на глазах у детей
10:59
Сбежавшей в США онкобольной Вайкуле отмерили последний срок: Испытала ужас
10:49
"Кобылоголовая" Собчак взяла в рот при всем честном народе: Мерзость
08:26
Понять и простить: как освободиться от обид и претензий к родителям, партнеру и близким людям
06:02
Рецепт блинов от звезды "Моей прекрасной няни" – без вреда для фигуры
04:45
Зачем нужен контроль расходов, когда денег достаточно?
02:07
Четверо лосей устроили заплыв по Волге: Куда вы?!
00:07
День Левона Огуречника: приметы и традиции 5 июня
22:05
"Сыновья копируют успешных родителей": изменившегося наследника Шевчука вывели на чистую воду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

К чему снится любимый
Зачем нужен контроль расходов, когда денег достаточно?
День Левона Огуречника: приметы и традиции 5 июня
Понять и простить: как освободиться от обид и претензий к родителям, партнеру и близким людям
Встречаюсь с женатым. Что делать?
Салат "Мимоза" по рецепту Кристины Орбакайте: быстро и вкусно
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Веет отчаянием": прытко прибравшую к рукам чужого мужа Макееву разоблачили

"Веет отчаянием": прытко прибравшую к рукам чужого мужа Макееву разоблачили

В прошлом году Анастасия Макеева сочеталась законным браком со строителем Романом Мальковым.
прочитано 8987 раз

Правда, незадолго до свадьбы вскрылись неприглядные обстоятельства отношений влюбленных. Как оказалось, артистка увела мужчину из семьи. Роман Мальков занимался строительством дачи для Анастасии Макеевой, а в этом время в Словении его ждали жена и четверо детей.

ПО ТЕМЕ

"Этот день настал!": молящейся о беременности Макеевой свалилось долгожданное счастье

"Выглядит не счастливым": Бросивший семью ради Макеевой мужик превратился в раздобревшего страдальца

 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Впрочем, это обстоятельство не помешало артистке прытко прибрать к рукам симпатичного строителя. В результате Роман Мальков оставил жену и перебрался к Анастасии Макеевой. Причем разойтись с супругой по-хорошему не удалось, развод ознаменовали громкие скандалы с "дележкой" детей и взаимными обвинениями.

К счастью, за год страсти слегка улеглись, и недавно актриса и строитель стали парой года. Блогер Лена Миро не смогла пройти мимо этой новости, едко отметив: мол, "какой год, такая и пара".

По мнению журналистки, от фотографий, которые влюбленные исправно публикуют в соцсетях, создается неприятное впечатление. "И год стремный, и от пары, его символизирующей, веет, на мой взгляд, отчаянием", – разоблачила супругов Лена Миро.

Помимо этого, блогер уколола Анастасию Макееву за излишний фотошоп, добавив, что, раз та так увлекается "фейстюном", то могла бы и пятки своему строителю обработать хотя бы на снимках, уж больно те заскорузлыми выглядят. "И это: штаны ему летние нормальные купи. Сколько можно в тещиных бриджах орехи парить?" – пнула Макееву журналистка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 июня 2022, 17:10 Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Недвижимость

"Голодные времена": Сбежавшая из России Брежнева срочно продает элитный дом в Подмосковье

Судьба ее недвижимости
Шоу-бизнес

Презервативами и кремом забита тумбочка: как без таблеток развлекается 58-летняя Азиза

Какая затейница!

Шоу-бизнес

Не платит алименты: Разведенка Кабо решила стрясти с бывшего 26 миллионов рублей

Актриса настроена серьезно
Шоу-бизнес

Лучше буду жить без вас в "хрущевке": сын съехал из шикарного дома Королевой

Наследник не хочет роскоши

Гороскоп

Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаков зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь
Умерла вдова Льва Яшина

Регионы

В Самарской области 22 человека отравились роллами из доставки
Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири
Устроивший стрельбу в одинцовском подъезде стал фигурантом уголовного дела
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+