"Этот день настал!": молящейся о беременности Макеевой свалилось долгожданное счастье

Анастасия Макеева, дожив до 40 лет, к сожалению, так и не обзавелась детьми. Актриса рассказывала, что не может забеременеть из-за генетической особенности организма. К этому звезда сериала "И все-таки я люблю" сейчас относится философски. Она считает, что на все воля Божья, поэтому не прекращает просить Его о ребенке.
В мае прошлого года Макеева вышла замуж за Романа Малькова, который ради нее ушел из многодетной семьи. Говорят, на чужом несчастье свое счастье не построишь, но артистка продолжает уверять: она несказанно счастлива в новом браке. "Вся наша жизнь во имя любви", – написала недавно Анастасия в своем телеграм-канале.
В той же публикации актриса сообщила подписчикам, что она и ее супруг получили награду на премии Alusso Event Awards 2022. Пара одержала победу в номинации "Пара года". "И вот он настал, этот день! <...> Нам было безумно приятно и волнительно узнать, что нас так высоко оценили. <...> Мы безумно счастливы! Летим праздновать! Ура!", – призналась знаменитость.
Анастасии Макеевой и Роману Малькову вручили хрустальный кубок и подарили свадебный торт, от которого они прямо на сцене отрезали кусочек и угостили гостей церемонии. Кстати, на том же мероприятии артистка исполнила песню "Любовь настала" (стихи Роберта Рождественского, музыка Раймонда Паулса).