"Я плакала и молила Бога": венчание Макеевой со строителем оказалось под угрозой срыва

30 мая Анастасия Макеева и Роман Мальков отмечают годовщину со дня венчания.

Таинство свершилось год назад, но Анастасию Макееву до сих пор переполняют эмоции от того незабываемого дня. В своем телеграм-канале актриса призналась, что они с возлюбленным Романом Мальковым мечтали быть обвенчанными именно в Форосской церкви в Крыму, но в последний момент церемония оказалась под угрозой срыва.

Дело в том, что молодожены в назначенный день из-за ряда накладок сильно опаздывали в церковь. Анастасия Макеева боялась, что их просто не станут венчать, но в душе продолжала надеяться на лучшее.

"Я плакала по дороге и молила Бога, чтобы все получилось," – рассказала звезда.

Молитвы новобрачной были услышаны, и это показалось ей сродни чуду. Батюшка согласился обвенчать опоздавших после всех остальных пар, и все получилось просто волшебно. После церемонии на актрису снизошла благодать, ушли тревоги, и она в очередной раз убедилась в том, что идет верным путем.

Расчувствовавшаяся Макеева призналась, что за первый год жизни им с мужем пришлось пережить немало. Если бы они тогда не обвенчались, этот брак мог бы не выстоять. Благодаря Божьему благословению он не только выстоял, но и еще больше укрепился. Именно день венчания с мужем-строителем Анастасия Макеева считает днем рождения своей семьи.