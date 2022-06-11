"Не жалею о своем решении": на какие жертвы пришлось пойти Макеевой ради работы

На так давно Анастасия Макеева делилась с поклонниками своим счастьем. Так, она укатила с супругом на Мальдивы, где влюбленные проводили затянувшийся на год медовый месяц. Актриса публиковала в микроблог романтические снимки и хвасталась шикарным отдыхом. По всей видимости, звезда хотела доказать хейтерам, что в ее жизни все гораздо лучше, чем хотелось бы недоброжелателям.
Однако отпуск закончился раньше, чем планировалось. Вскоре артистка спешно покинула рай земной и устремилась на Родину. По словам Макеевой, причина кроется в выгодном предложении по работе, от которого она не смогла отказаться. "Я не жалею о своем решении", – заявила актриса, рассказывая, на какие жертвы она пошла.
Напомним, что Анастасия Макеева охомутала многодетного отца и женатого мужчину Романа Малькова. Ради красавицы актрисы бизнесмен даже бросил законную жену. Однако экс-влюбленные так и не смогли расстаться мирно. Бывшие супруги до сих пор ссорятся из-за алиментов, никак не могут решить, сколько денег должен платить Роман.
Стоит отметить, что один из сыновей Малькова поддержал решение отца и даже переехал жить к нему. Кстати, сама Макеева не прочь родить от возлюбленного ребенка. Однако пока что забеременеть у нее, по всей видимости, не выходит.