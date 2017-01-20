В Выборге водителя убили из-за конфликта на дороге

В Ленинградской области в рамках расследование уголовного дела по факту похищения человека сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей 24 и 26 лет. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что они причастны и к другим тяжким преступлениям, совершенным в регионе, передает Flashnord.

Так, в ночь на 18 января на улице Кривоносова у молодых людей произошел конфликт с 39-летним водителем проезжавшего мимо автомобиля. Тот не справился с управлением и едва не наехал на преступников. Молодые люди избили мужчину и на его же автомобиле вывезли за город. Там они задушили несчастного и утопили тело в ближайшем водоеме, а машину бросили у автобусной остановки.

На такси они доехали дол дома убитого во Всеволожском районе, где расправились с находившимся на участке разнорабочим. Его тело они бросили в колодец. Из дома молодые люди вынесли сейф, после чего скрылись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".