Джордж Буш-старший попал в реанимацию

Состояние Джорджа Буша-старшего начало стремительно ухудшаться. Врачи приняли решение перевести бывшего президента США в реанимацию. Госпитализирована была и жена политика: она пожаловалась на усталость и кашель.

Врачи диагностировали у Буша пневмонию, передает Reuters. Его состояние оценивается как стабильное.