Джордж Буш-старший попал в реанимацию

Состояние Джорджа Буша-старшего начало стремительно ухудшаться. Врачи приняли решение перевести бывшего президента США в реанимацию. Госпитализирована была и жена политика: она пожаловалась на усталость и кашель.
Врачи диагностировали у Буша пневмонию, передает Reuters. Его состояние оценивается как стабильное.
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