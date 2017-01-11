Полиция поймала толкнувшего друга под поезд в метро

В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство".

По версии полиции, между 22-летним подозреваемым и его приятелем разгорелся конфликт, в результате которого последний оказался на рельсах перед прибывающим поездом. От полученных травм он скончался на месте. Ранее сообщалось, что молодые люди толкались в шутку, и происшествие стало трагической случайностью.