Началась расшифровка черного ящика упавшего Ту-154

Специалисты приступили к расшифровке черного ящика рухнувшего Ту-154, который был найден на дне Черного моря. Известно, что извлечь из воды удалось параметрический бортовой самописец.

"Самописец сегодня доставлен уже в Подмосковье, в Люберцы, в исследовательский центр Военно-воздушных сил Министерства обороны", – заявил глава Министерства транспорта Максим Соколов. Он уточнил, что информация, скрытая в черном ящике, может оказать значительную помощь в расследовании катастрофы.

