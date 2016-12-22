Скрывавшийся от полиции угонщик устроил девять ДТП в Москве

В столице водитель украденного автомобиля Mazda устроил серию аварий, пытаясь уйти от полицейской погони. Как сообщает агентство "Москва", в правоохранительные органы с заявлением о пропаже с неохраняемой стоянки на улице Челябинская иномарки стоимостью 700 тысяч рублей обратился некий мужчина. В ходе разыскных мероприятий стражи порядка обнаружили угнанное авто, после чего начали погоню. "Водитель Mazda совершил девять ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Однако вскоре был задержан вместе с пассажиром. Похищенная автомашина изъята и возвращена владельцу", – рассказал представитель полиции. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".