Глава МИД Турции отменил поездку на Украину

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отменил свой визит на Украину, который должен был состояться 20-21 декабря, передают "Аргументы и факты". Планировалось, что во время его поездки состоится встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, президентом страны Петром Порошенко, главой правительства Владимиром Гройсманом, а также представителями крымских татар и турок-месхетинцев. Сейчас турецкий дипломат находится в Москве на переговорах с российскими и иранскими коллегами.