Командир самолета потерял сознание после вылета из "Домодедово"

Командир частного немецкого самолета потерял сознание через несколько минут после вылета из московского аэропорта "Домодедово". "Самолет бизнес-авиации, зафрахтованный гражданами Германии, вылетел из "Домодедово" несколько минут назад, однако во время взлета командиру стало плохо, и он потерял сознание. Принято решение экстренно вернуться в аэропорт вылета. В настоящее время самолет готовится к вынужденной посадке", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Позднее на помощь командиру прибыла бригада врачей. Медики пытаются реанимировать пилота, но пока безуспешно. Также стало известно, что во время инцидента на борту самолета не было никого, кроме членов экипажа, передает канал РЕН ТВ.