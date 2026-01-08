Временное закрытие участка Калининской линии: как проехать между "Новокосино" и "Новогиреево"

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Понедельник 12 января

17:49Обязательно сделайте одно действие перед продажей квартиры – оно сохранит ваши деньги 16:19Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада 15:44Отказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий 14:41Тест: только рожденный в СССР ответит на 7 из 7 вопросов про Чебурашку и Гену 13:24В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год 13:21Точка невозврата: какому знаку зодиака в январе придется изменить свою судьбу 12:23"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме 11:30Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет" 11:10Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме 10:49Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения 10:35Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке 10:14От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы 09:53Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений 09:35В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя 09:15Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление 09:12Праздники не закончились: календарь приготовил для россиян приятный сюрприз 08:30Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины 06:38Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор 03:21Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить 00:16Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование 18:49Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению 16:21"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом 14:59Три дома звезд советского экрана обрели новую жизнь 13:38Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование 12:37Москва инвестирует в таланты: в городе появятся две новые школы искусств 10:31Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами 10:24Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 19:15Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 16:57Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 14:39Новогодняя сказка в городе: в Тверском районе появился постамат-открытка 13:50Возрождение сияния: в усадьбе Останкино завершили реставрацию исторических люстр 13:19Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование 11:09Москва дает вторую жизнь отслужившим новогодним елкам и украшениям 10:12Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР? 18:47Невролог предупредила россиян о причинах головной боли в новогодние праздники 16:51Названы топ-5 самых востребованных профессий в России 13:14Новоселья звезд: кто из знаменитостей обзавелся дорогими квартирами и особняками 10:17102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый 19:46Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор 16:43Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг 15:37Временное закрытие участка Калининской линии: как проехать между "Новокосино" и "Новогиреево" 15:16Торговый дом Аршинова: в Москве расширили предмет охраны шедевра модерна 13:09Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники 10:12Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 19:14Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 16:24Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 14:27Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 10:09Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 18:51Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт 16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Временное закрытие участка Калининской линии: как проехать между "Новокосино" и "Новогиреево"

Временное закрытие участка Калининской линии: как проехать между "Новокосино" и "Новогиреево"
182

С 9 по 12 января 2026 года пассажиры столичного метро могут воспользоваться альтернативными маршрутами.

В начале января москвичи и туристы могут столкнуться с временными изменениями в работе метрополитена. На отрезке Калининской линии между станциями «Новокосино» и «Новогиреево» полностью приостанавливается движение поездов. Ограничения продлятся с 9 по 12 января 2026 года и связаны с масштабными ремонтными работами — в этот период планируется заменить перекрестный стрелочный съезд, что требует полного вывода участка из эксплуатации.

Как добраться: альтернативные варианты

Чтобы минимизировать неудобства для горожан, городские службы подготовили комплекс мер по организации альтернативных маршрутов. Бесплатные компенсационные автобусы — основной способ перемещения между закрытыми станциями. Автобусные маршруты свяжут «Новокосино» и «Новогиреево», следуя по ключевым магистралям района: Свободному проспекту, Новогиреевскому путепроводу, Вешняковской улице, улице Старый Гай, Кетчерской улице и Носовихинскому шоссе. Разворот автобусов будет осуществляться на Городецкой улице. Транспорт будет курсировать регулярно, чтобы обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров.

Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД‑4) — дополнительный вариант для тех, кто готов скорректировать маршрут. Поезда МЦД‑4 позволят объехать закрытый участок метро, сохранив время в пути. На станциях «Новокосино», «Новогиреево» и других станциях Калининской линии будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут сориентироваться в новой транспортной схеме, подобрать оптимальный маршрут с учетом личных планов и ответят на все возникающие вопросы.

Изменения для автомобилистов

Водителям также стоит учесть временные ограничения:

  • с 5 по 12 января запрещена остановка и стоянка такси на Свободном проспекте (в районе дома 60а на Зеленом проспекте);
  • с 9 по 12 января вводятся ограничения на остановку и стоянку на отдельных участках Кетчерской улицы и Носовихинского шоссе.

На указанных участках будут работать экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения, следящие за соблюдением правил. При этом общая схема движения для автомобилистов остается без изменений — перекрытий проезжей части не планируется.

Что дают ремонтные работы?

Замена перекрестного стрелочного съезда — важная часть программы модернизации столичной подземки. Этот элемент инфраструктуры отвечает за переключение поездов с одного пути на другой, и его обновление повысит надежность движения поездов на Калининской линии; снизит риск технических сбоев в будущем; увеличит пропускную способность участка после возобновления работы.

Рекомендации для пассажиров

Чтобы поездка прошла без лишних хлопот, стоит заранее:

  • изучить схему компенсационных автобусных маршрутов;
  • проверить расписание поездов МЦД‑4;
  • запланировать дополнительное время на дорогу;
  • при необходимости обратиться за помощью к сотрудникам Центра обеспечения мобильности.

Таким образом, временные ограничения — это вынужденная мера, направленная на долгосрочное улучшение качества транспортного обслуживания. Уже 13 января метрополитен вернется к привычному режиму работы, а обновленный стрелочный съезд обеспечит бесперебойное движение поездов на годы вперед.

Шоу-бизнес в Telegram

8 января 2026, 15:37
Фото: АГН Москва
mos.ru✓ Надежный источник

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год
Участников ждут хороводы, состязания на ловкость, конкурс кокошников. В середине января Москва не спешит расставаться с праздничным настроением.

Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения

Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения
Бесплатные секции зумбы и танцевального спорта – такой формат активного долголетия предлагается в четырех районах столицы. Москва продолжает развивать программы для горожан «серебряного» возраста: в четырех спортивных комплексах столицы стартовали бесплатные занятия по зумбе и танцевальному спорту.

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы
Как программа "Мой район" превратила малоизвестные улицы и парки в места притяжения для десятков тысяч горожан. В 2025 году столичная программа «Мой район» подарила москвичам шанс взглянуть на город под новым углом.

Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений

Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений
Новые больницы и поликлиники – очередной большой шаг к доступной и высокотехнологичной медицине в каждом районе столицы. Столица продолжает укреплять систему здравоохранения: в 2025 году в разных районах Москвы появились два новых поликлинических комплекса и три больничных корпуса.

В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя

В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя
Рассказываем, куда сходить бесплатно с 12 по 18 января. Каникулы закончились, но бурная культурная программа в столице продолжается.

Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление

Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление
Москва бережно относится к наследию Федора Шехтеля. В самом сердце столицы, в Кропоткинском переулке, готовится к обновлению один из ярчайших образцов московского модерна — особняк А.

Выбор читателей

10/01СбтРиелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 11/01ВскСамые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 11/01Вск"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом 12/01ПндНежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины 11/01ВскБольше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование 11/01ВскЧто делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению