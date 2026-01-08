Временное закрытие участка Калининской линии: как проехать между "Новокосино" и "Новогиреево"

С 9 по 12 января 2026 года пассажиры столичного метро могут воспользоваться альтернативными маршрутами.

В начале января москвичи и туристы могут столкнуться с временными изменениями в работе метрополитена. На отрезке Калининской линии между станциями «Новокосино» и «Новогиреево» полностью приостанавливается движение поездов. Ограничения продлятся с 9 по 12 января 2026 года и связаны с масштабными ремонтными работами — в этот период планируется заменить перекрестный стрелочный съезд, что требует полного вывода участка из эксплуатации.

Как добраться: альтернативные варианты

Чтобы минимизировать неудобства для горожан, городские службы подготовили комплекс мер по организации альтернативных маршрутов. Бесплатные компенсационные автобусы — основной способ перемещения между закрытыми станциями. Автобусные маршруты свяжут «Новокосино» и «Новогиреево», следуя по ключевым магистралям района: Свободному проспекту, Новогиреевскому путепроводу, Вешняковской улице, улице Старый Гай, Кетчерской улице и Носовихинскому шоссе. Разворот автобусов будет осуществляться на Городецкой улице. Транспорт будет курсировать регулярно, чтобы обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров.

Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД‑4) — дополнительный вариант для тех, кто готов скорректировать маршрут. Поезда МЦД‑4 позволят объехать закрытый участок метро, сохранив время в пути. На станциях «Новокосино», «Новогиреево» и других станциях Калининской линии будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут сориентироваться в новой транспортной схеме, подобрать оптимальный маршрут с учетом личных планов и ответят на все возникающие вопросы.

Изменения для автомобилистов

Водителям также стоит учесть временные ограничения:

с 5 по 12 января запрещена остановка и стоянка такси на Свободном проспекте (в районе дома 60а на Зеленом проспекте);

с 9 по 12 января вводятся ограничения на остановку и стоянку на отдельных участках Кетчерской улицы и Носовихинского шоссе.

На указанных участках будут работать экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения, следящие за соблюдением правил. При этом общая схема движения для автомобилистов остается без изменений — перекрытий проезжей части не планируется.

Что дают ремонтные работы?

Замена перекрестного стрелочного съезда — важная часть программы модернизации столичной подземки. Этот элемент инфраструктуры отвечает за переключение поездов с одного пути на другой, и его обновление повысит надежность движения поездов на Калининской линии; снизит риск технических сбоев в будущем; увеличит пропускную способность участка после возобновления работы.

Рекомендации для пассажиров

Чтобы поездка прошла без лишних хлопот, стоит заранее:

изучить схему компенсационных автобусных маршрутов;

проверить расписание поездов МЦД‑4;

запланировать дополнительное время на дорогу;

при необходимости обратиться за помощью к сотрудникам Центра обеспечения мобильности.

Таким образом, временные ограничения — это вынужденная мера, направленная на долгосрочное улучшение качества транспортного обслуживания. Уже 13 января метрополитен вернется к привычному режиму работы, а обновленный стрелочный съезд обеспечит бесперебойное движение поездов на годы вперед.