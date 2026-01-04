Научат всех: в Москве открылся "Рождественский керлинг"

Олимпийский вид спорта встречает гостей фестиваля — бесплатно и с инструкторами.

В рамках городского проекта «Зима в Москве» с 12 декабря 2025 года по 11 января 2026 года проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Одной из его самых необычных локаций стала площадка "Рождественский керлинг" в Таганском районе на Школьной улице (между домами 35 и 41). Ежедневно с 12:00 до 21:00 желающие могут бесплатно приобщиться к олимпийскому виду спорта, набирающему популярность в России.

Пространство оборудовано двумя специальными ледовыми дорожками: каждая протянулась на 35 метров при ширине в 4 метра. Посетителям предоставляют весь необходимый инвентарь: камни для игры, щетки для корректировки их движения, слайдеры для скольжения и разноцветные жилетки для команд. Чтобы как можно больше горожан смогли попробовать себя в керлинге, организовано гибкое расписание. В будние дни для занятий на первой дорожке требуется предварительная запись — количество мест ограничено. Вторая дорожка с 18:30 до 21:00 работает в проморежиме: сюда можно прийти без регистрации, вступив в живую очередь. В выходные одна из дорожек полностью открыта для свободного посещения.

На площадке постоянно дежурят профессиональные инструкторы. Они знакомят гостей с правилами игры, делятся секретами техники и тактики, проводят ежедневные обучающие занятия. Тренировки доступны для всех, начиная с девятилетнего возраста. Для дошкольников организованы адаптированные мастер‑классы: под присмотром родителей и инструкторов ребята участвуют в мини‑турнирах, спортивных конкурсах и викторинах.

Разнообразить досуг помогут спортивные мероприятия: регулярные турниры среди любительских команд, состязания на точность броска и конкурсы на лучший бросок камня. В январе запланированы особые благотворительные турниры для семей участников специальной военной операции и многодетных семей.

Добраться до площадки легко: рядом расположены остановки общественного транспорта и станции метро. Вход свободный, все занятия, турниры и мастер‑классы проводятся бесплатно, инвентарь предоставляется на месте. Для комфорта гостей работает зона отдыха с горячими напитками — идеальное место, чтобы согреться и поделиться впечатлениями после игры.