Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Понедельник 26 января

16:06"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 15:36"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря 15:17От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве 14:14Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея 14:06[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане? 13:21Фармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 13:04В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году 12:39Готовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака 11:36"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ 11:20Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку 11:18"Ты единственный": Волочкова сделала отчаянное обращение к Цискаридзе на фоне слухов о его свадьбе 10:17Хватит верить отзывам: Клео.ру запустил честное народное голосование за лучший бальзам для губ 09:24Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров 09:08Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 08:41Смертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры 04:05Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный 00:20Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 21:11Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 18:52Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь 15:46Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 13:44Восемь тысяч школьников и студентов приняли участие в зимнем спортивном фестивале в "Лужниках" 13:30"Усадьбы Москвы": посещаем самые популярные площадки проекта 12:39Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения 09:50Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс 06:28Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет 03:14Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав 00:47Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 21:31Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания 18:09Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 15:15"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь 12:06Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга 10:22Татьянин день на Воробьевых горах: что приготовил проект "Зима в Москве" для студентов 09:22Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды 06:47Орлова сделала резкое заявление на фоне слухов об отъезде с дочерью из России 03:40Эксперт по недвижимости обозначил самое выгодное время для продажи квартиры 00:26Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья 22:22Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности 20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря

"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря
124

С 22 по 27 февраля молодые москвичи смогут погрузиться в мир танца и сценического искусства.

В кинопарке «Москино» готовится к старту вторая смена творческого лагеря «Молодежь Москвы», рассчитанная на участников от 18 до 35 лет. Она получила название «Искусство движения». Образовательная программа сочетает теорию и практику: участников ждут лекции от экспертов, мастер‑классы по разным направлениям танца, работа в команде и общение со звездами сцены. Итогом недели станет совместное творческое выступление участников.

Набор на вторую смену уже открыт. К участию приглашают молодых танцоров, хореографов, артистов оригинального жанра и пластических театров. В расписании — занятия по импровизации, паппингу, афро, классическому и народному танцу. Дополнительно проведут курс по актерскому мастерству и современным формам хореографии. Участники освоят техники сценического движения и работы с телом, попробуют силы в танцевальных батлах, примут участие в фотосессиях и квартирниках, а также смогут отдохнуть за зимними играми. Для вдохновения запланированы экскурсии по кинопарку.

Особая программа ждет молодых режиссеров‑постановщиков, сценаристов и продюсеров — для них запущен трек «Искусство постановки». Слушатели изучат принципы создания шоу‑программ, разработают концепции проектов и отработают взаимодействие с артистами и постановочной группой. Это шанс получить практические навыки и прокачать профессиональное видение.

Смена проходит в рамках проекта «Зима в Москве», нацеленного на объединение горожан через культурные и образовательные инициативы. Программа создает пространство для творческого роста, обмена опытом и неформального общения, открывая новые возможности для самореализации молодежи столицы.

Чтобы попасть в лагерь, нужно до 31 января подать заявку с портфолио через портал «Молодежь Москвы» и пройти онлайн‑собеседование. Организаторы обеспечивают участников проживанием и питанием, а все мероприятия являются бесплатными.

Первая смена творческого лагеря в кинопарке «Москино» пройдет с 15 по 20 февраля и будет посвящена «Искусству голоса». Участники изучат разные вокальные стили, научатся держать себя на сцене и разберутся в основах аранжировки и сведения треков.

Шоу-бизнес в Telegram

26 января 2026, 15:36
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве

От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве
С 20 по 25 января столица была особенно активной: более 100 мероприятий для молодежи собрали свыше 500 тысяч участников. Прошлая неделя в Москве была посвящена студенчеству.

Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея

Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея
Новый переход значительно сократит время пересадок между МЦК и другим транспортом. В проект планировки территории возле станции «Бульвар Рокоссовского» Московского центрального кольца (МЦК) внесены изменения.

В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году

В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году
Декоративные элементы придают фасадам жилых домов особую выразительность. В Москве реализуется масштабная программа обновления жилого фонда, которая включает в себя капитальный ремонт домов.

"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ

"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ
Столица организует спортивные мероприятия, где смогут проявить себя атлеты с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт без преград» на текущей неделе, с 26 января по 1 февраля, в столице запланированы состязания по плаванию и волейболу для участников с ОВЗ.

Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку

Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку
Зимний маршрут по музею-заповеднику открывает неожиданные ракурсы знакомых достопримечательностей – от таинственной башни-руины до изящного павильона "Миловида". В зимний сезон прогулки по Царицыну превращаются в маленькое приключение: заснеженные аллеи и архитектурные памятники создают особую атмосферу, отличную от летней.

Выбор читателей

26/01ПндПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 25/01ВскОбнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 25/01ВскДаже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 26/01ПндСемь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 24/01СбтОскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 24/01СбтЖелание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания