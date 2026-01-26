"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря

С 22 по 27 февраля молодые москвичи смогут погрузиться в мир танца и сценического искусства.

В кинопарке «Москино» готовится к старту вторая смена творческого лагеря «Молодежь Москвы», рассчитанная на участников от 18 до 35 лет. Она получила название «Искусство движения». Образовательная программа сочетает теорию и практику: участников ждут лекции от экспертов, мастер‑классы по разным направлениям танца, работа в команде и общение со звездами сцены. Итогом недели станет совместное творческое выступление участников.

Набор на вторую смену уже открыт. К участию приглашают молодых танцоров, хореографов, артистов оригинального жанра и пластических театров. В расписании — занятия по импровизации, паппингу, афро, классическому и народному танцу. Дополнительно проведут курс по актерскому мастерству и современным формам хореографии. Участники освоят техники сценического движения и работы с телом, попробуют силы в танцевальных батлах, примут участие в фотосессиях и квартирниках, а также смогут отдохнуть за зимними играми. Для вдохновения запланированы экскурсии по кинопарку.

Особая программа ждет молодых режиссеров‑постановщиков, сценаристов и продюсеров — для них запущен трек «Искусство постановки». Слушатели изучат принципы создания шоу‑программ, разработают концепции проектов и отработают взаимодействие с артистами и постановочной группой. Это шанс получить практические навыки и прокачать профессиональное видение.

Смена проходит в рамках проекта «Зима в Москве», нацеленного на объединение горожан через культурные и образовательные инициативы. Программа создает пространство для творческого роста, обмена опытом и неформального общения, открывая новые возможности для самореализации молодежи столицы.

Чтобы попасть в лагерь, нужно до 31 января подать заявку с портфолио через портал «Молодежь Москвы» и пройти онлайн‑собеседование. Организаторы обеспечивают участников проживанием и питанием, а все мероприятия являются бесплатными.

Первая смена творческого лагеря в кинопарке «Москино» пройдет с 15 по 20 февраля и будет посвящена «Искусству голоса». Участники изучат разные вокальные стили, научатся держать себя на сцене и разберутся в основах аранжировки и сведения треков.