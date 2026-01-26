От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве

С 20 по 25 января столица была особенно активной: более 100 мероприятий для молодежи собрали свыше 500 тысяч участников.

Прошлая неделя в Москве была посвящена студенчеству. Программа в рамках проекта «Зима в Москве» объединила творческие, интеллектуальные и социальные события, направленные на раскрытие потенциала молодых москвичей и укрепления диалога поколений.

Одним из самых ярких моментом стал конкурс талантов в концертном зале «Москва», где 20 финалистов из 17 вузов представили разноплановые номера: вокальные выступления, хореографические композиции и оригинальные перформансы. Жюри оценивало не только артистизм, но также интеллектуальные способности и лидерские качества участников. Победителями стали Ксения Шалаева из Российского государственного социального университета и Глеб Калимулин из Российского университета медицины — теперь они будут представлять столичное студенчество в качестве амбассадоров.

В рамках Дней студенчества были организованы встречи молодых москвичей с героями современности. В частности, в университетских аудиториях студенты общались с ветераном боевых действий Иваном Кажуриным, награжденным орденом Мужества, военным корреспондентом Виктором Хабаровым, участниками специальной военной операции Андреем Алпатовым и Денисом Анищенко, героем‑пожарным Гадиром Алиевым и организатором гуманитарных миссий Андреем Ландиным. Диалоги о долге, патриотизме и силе духа вызвали живой отклик у аудитории.

В спорткомплексе «ВТБ Арена» состоялся фестиваль студенческого предпринимательства. Будущие бизнес‑лидеры презентовали проекты, участвовали в научных дебатах и посещали мастер‑классы. Акцент сделали на инновациях, технологическом лидерстве и социальном предпринимательстве.

На станциях метро «Таганская», «Курская» и «Мичуринский проспект» 24 января прошли концерты студенческих коллективов. На борту речных электросудов устраивали тематические квизы и выступления стендап-комиков. 25 января на катках ВДНХ, Воробьевых гор, «Лужников», Болотной площади и Северного речного вокзала выступили выпускники творческого лагеря «Молодежь Москвы» и популярные диджеи.

Дополнила праздничную картину фотовыставка в саду «Эрмитаж» о лидерах студенчества — председателях студсоветов и активистах, совмещающих учебу с наукой, творчеством и спортом. Экспозиция продлится до 31 января.