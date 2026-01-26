В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году

Декоративные элементы придают фасадам жилых домов особую выразительность.

В Москве реализуется масштабная программа обновления жилого фонда, которая включает в себя капитальный ремонт домов. При этом реставрации различных архитектурных деталей уделяется особое внимание. Так, в прошлом году мастера привели в порядок 18 зданий с иониками на фасадах. Эта цепочка округлых или овальных форм, чередующихся со стрельчатыми элементами.

В частности, в Малом Демидовском переулке (дом 3) завершили обновление восьмиэтажного здания 1927 года постройки. Архитектор Георгий Олтаржевский создал его в неоклассическом стиле: фасад украшают ниши, ризалиты, трехгранные эркеры, порталы у входов, прямоугольные балконы с балюстрадами и лепные кронштейны. Особое изящество придают сандрики, наличники, лучковые перемычки и венчающий карниз с иониками и модульонами.

В ходе ремонта специалисты тщательно восстановили каждый элемент. Сначала очистили фасад, отремонтировали швы и поврежденные участки кирпичной кладки, обработали места намокания биоцидным составом. Затем привели в порядок архитектурный декор. После подготовки поверхности окрасили в исторические тона — кремово‑белый и «красный муравей». Завершили работы восстановлением цоколя, ремонтом подъездов и заменой водосточной системы. Одновременно обновили инженерные сети: электроснабжение, отопление, водоотведение, холодное и горячее водоснабжение.

На Сенежской улице (дом 5) отреставрировали пятиэтажный дом 1955 года, выполненный в духе поздней советской неоклассики. Его фасады выделяются архитектурными поясами, оштукатуренными порталами и арочными обрамлениями окон на четвертом этаже. Центральный вход подчеркнут широким порталом, а карниз декорирован иониками и дентикулами. Мастера промыли стены, нанесли антигрибковую защиту, восстановили кирпичную кладку и архитектурные детали. Для долговечности поверхности из неокрашенного кирпича обработали гидрофобизирующим составом. Дополнительно отремонтировали подъезды и балконы, заменили отливы и водосточные трубы, обновили стропила и обрешетку кровли, утеплили конструкцию современными материалами. Внутренние инженерные системы — электросеть, водоотведение, водоснабжение и отопление — также заменили.

Всего с 2015 года в рамках программы капитального ремонта специалисты привели в порядок около 60 столичных домов с иониками на фасадах, сохраняя архитектурное наследие города для будущих поколений.