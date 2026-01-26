Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку

Зимний маршрут по музею-заповеднику открывает неожиданные ракурсы знакомых достопримечательностей – от таинственной башни-руины до изящного павильона "Миловида".

В зимний сезон прогулки по Царицыну превращаются в маленькое приключение: заснеженные аллеи и архитектурные памятники создают особую атмосферу, отличную от летней. Один из самых интересных маршрутов — «Утренняя дорожка» от прудов через Фигурный мост к Фигурным воротам. Здесь можно неспешно погулять, насладиться красотой и сделать прекрасные фото.

Фигурные ворота, возведенные в 1778 году, вместе с соседним Оперным домом образуют гармоничный ансамбль в стиле «нежной готики», как называл его создатель — архитектор Василий Баженов. Когда‑то их украшали вазы, купидоны и керамические собачки. Большинство из них, к сожалению, утрачены, но одну — мопса, символ верности, — обнаружили при реставрации и передали в Музей архитектуры имени А. В. Щусева.

Если взглянуть на Фигурные ворота со стороны парка с определенного ракурса, то плоский фасад словно растворяется, возникает эффектная башня, напоминающая шахматную ладью. Зимой, припорошенная снегом, она выглядит особенно выразительно. Пройдя дальше, гости попадают в заснеженный лес, а следом — к павильону «Миловида». Эта сводчатая галерея с четырьмя угловыми помещениями появилась в начале XIX века на холме с панорамным видом на воду, а затем павильон приспособили под чайный домик.

Неподалеку возвышается башня‑руина, построенная в 1804 году как стилизованная имитация древних развалин. Несмотря на отсутствие исторической подлинности, она впечатляет деталями: фрагментами обрушившейся стены, вкраплениями кирпича и белокаменными резными элементами. С верхней площадки открывается вид на Верхний Царицынский пруд и восстановленный в 2007 году грот. Подъем безопасен благодаря удобным перилам, а зимой панорама становится еще более живописной.

Чуть дальше, на возвышенности, стоит «Храм Цереры» — беседка‑ротонда 1805 года, посвященная античной богине. Ее возвели по проекту архитектора Ивана Еготова как часть паркового ансамбля, где подобные сооружения служили украшением открытых пространств. Если свернуть с основной тропы, можно обнаружить остатки вала XIX века, когда‑то отделявшего парк от крестьянских земель, а ниже — павильон «Нерастанкино» с сквозным проходом. Рядом с ним расположены Гротесковые мосты, воссозданные в 2007 году после многолетней разрухи.

Завершается маршрут Большим проспектом — аллеей, которая в XVIII веке обозначала южную границу регулярного сада усадьбы Кантемиров. Сначала ее обсадили березами, затем заменили на липы, и сегодня сохранившиеся деревья создают ощущение старинного бульвара. Проспект выводит к поляне у Большого дворца, где с круговой аллеи открываются виды на южный фасад дворца, Оперный дом, Фигурные ворота, а также на Малый дворец и Хлебный дом. Зимой эта панорама, обрамленная заснеженными кронами, приобретает особое очарование, напоминая о многовековой истории места.