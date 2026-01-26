Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Понедельник 26 января

Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров

Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров
32

Птиц, которых не было в Москве более ста лет, не только увидели, но и смогли сфотографировать.

В начале года в Кусковском лесопарке на востоке Москвы произошло необычное событие: бердвотчер — любитель изучать повадки птиц в естественных условиях — обнаружил стайку щуров. Наблюдатель насчитал около пяти – семи особей и передал сведения городским специалистам. Биологи не только подтвердили присутствие на территории столицы редких пернатых, но и сумели их сфотографировать.

Щур — птица таежной зоны Евразии, ее ареал обитания – от северной Скандинавии до тихоокеанского побережья, а в России — от Карелии и Кольского полуострова до Чукотского хребта и Камчатки. Зимой эти птицы перемещаются южнее мест гнездования, кочуя небольшими стайками. Такое поведение помогает им эффективнее находить корм и защищаться от хищников.

Для взрослых самцов щура характерно насыщенное розово‑малиновое оперение на голове, спине, груди и боках, дополненное серым чешуйчатым рисунком на спине и плечах. Самки и молодые птицы отличаются более сдержанной расцветкой — желтовато‑серо‑коричневой или грязно‑охристой. Отличить щура от похожего на него клеста можно по двум внешним признакам: крупному клюву и заметно удлиненному хвосту.

Особенно эффектно щуры выглядят в зимнем лесу: малиновые перья самцов ярко выделяются на белом фоне. К тому же птицы радуют слух гармоничной песней — ее составляют переливчатые звуки с красивыми флейтовыми свистами: «тю‑ли», «фа‑у‑ли», «ву‑ли‑у» и т.п.

Обнаружение щуров в московских широтах — событие исключительное. В последний раз этих птиц фиксировали в столице осенью 1913 года, то есть более ста лет назад. Орнитологи предполагают, что причиной появления щуров в Кусково в этом сезоне стало обилие здесь корма по сравнению с привычными местами зимовки этих птиц. Основу рациона щуров в это время года составляют ягоды рябины и почки елей и других хвойных деревьев. Поскольку на севере урожай рябины был скуден, а в столичном регионе, напротив, обилен, пернатые и мигрировали сюда в поисках пищи.

Специалисты напоминают: если вы заметили раненую птицу или животное, нуждающееся в помощи, обратитесь в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 495 777‑77‑77.

26 января 2026, 09:24
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

