Восемь тысяч школьников и студентов приняли участие в зимнем спортивном фестивале в "Лужниках"

Ребята состязались в традиционных зимних дисциплинах, общались с чемпионами и пробовали необычные форматы игр.

24 января на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоялся Зимний фестиваль школьного и студенческого спорта. Он собрал более восьми тысяч юных москвичей. На территории спорткомплекса развернулись площадки для самых разных состязаний: от классических лыжных гонок до футбола в валенках.

Центральным событием стали массовые лыжные забеги, где школьники, студенты и педагоги преодолевали дистанции в один и два километра. Среди участников были и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Помимо лыж, гости фестиваля пробовали силы в сноуборде, проходили зимние полосы препятствий и участвовали в командных играх. Особой популярностью пользовались тэг‑регби, волейбол на снегу и тактическая игра в снежки. Зрелищно выглядел футбол в валенках, привлекший множество болельщиков.

Для любителей точности работали площадки для керлинга и снежного дартса, а также биатлонное стрельбище. Желающие проверить силу удара направлялись к хоккейному силомеру, а те, кто хотел испытать скорость, — на эстафеты и полосы препятствий. На большом катке в течение дня проходили мастер‑классы по фигурному катанию и хоккею, где начинающие спортсмены могли перенять опыт у инструкторов.

Гостями фестиваля стали известные атлеты. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков давал советы по развитию выносливости, серебряный призер чемпионата России фигурист Макар Игнатов делился тонкостями мастерства, обладатель Кубка Гагарина хоккеист Сергей Андронов рассказывал о вариантах тактики игры, а сноубордист Денис Леонтьев (Бонус) демонстрировал трюки на мастер‑классе по джиббингу.

Необычным развлечением стал чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», а изюминкой программы — лыжный забег директоров столичных школ и колледжей. В нем участвовал и комментатор Георгий Черданцев, выступающий в роли посла школьного спорта.

Фестиваль стал частью государственной программы «Спорт России», нацеленной на популяризацию физической активности среди населения. Особое внимание в рамках проекта уделяется развитию адаптивного спорта, а также программам реабилитации и социальной адаптации ветеранов и участников специальной военной операции.