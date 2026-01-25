Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Понедельник 26 января

Фармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 13:04В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году 12:39Готовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака 11:36"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ 11:20Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку 11:18"Ты единственный": Волочкова сделала отчаянное обращение к Цискаридзе на фоне слухов о его свадьбе 10:17Хватит верить отзывам: Клео.ру запустил честное народное голосование за лучший бальзам для губ 09:24Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров
Восемь тысяч школьников и студентов приняли участие в зимнем спортивном фестивале в "Лужниках"

90

Ребята состязались в традиционных зимних дисциплинах, общались с чемпионами и пробовали необычные форматы игр.

24 января на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоялся Зимний фестиваль школьного и студенческого спорта. Он собрал более восьми тысяч юных москвичей. На территории спорткомплекса развернулись площадки для самых разных состязаний: от классических лыжных гонок до футбола в валенках.

Центральным событием стали массовые лыжные забеги, где школьники, студенты и педагоги преодолевали дистанции в один и два километра. Среди участников были и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Помимо лыж, гости фестиваля пробовали силы в сноуборде, проходили зимние полосы препятствий и участвовали в командных играх. Особой популярностью пользовались тэг‑регби, волейбол на снегу и тактическая игра в снежки. Зрелищно выглядел футбол в валенках, привлекший множество болельщиков.

Для любителей точности работали площадки для керлинга и снежного дартса, а также биатлонное стрельбище. Желающие проверить силу удара направлялись к хоккейному силомеру, а те, кто хотел испытать скорость, — на эстафеты и полосы препятствий. На большом катке в течение дня проходили мастер‑классы по фигурному катанию и хоккею, где начинающие спортсмены могли перенять опыт у инструкторов.

Гостями фестиваля стали известные атлеты. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков давал советы по развитию выносливости, серебряный призер чемпионата России фигурист Макар Игнатов делился тонкостями мастерства, обладатель Кубка Гагарина хоккеист Сергей Андронов рассказывал о вариантах тактики игры, а сноубордист Денис Леонтьев (Бонус) демонстрировал трюки на мастер‑классе по джиббингу.

Необычным развлечением стал чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», а изюминкой программы — лыжный забег директоров столичных школ и колледжей. В нем участвовал и комментатор Георгий Черданцев, выступающий в роли посла школьного спорта.

Фестиваль стал частью государственной программы «Спорт России», нацеленной на популяризацию физической активности среди населения. Особое внимание в рамках проекта уделяется развитию адаптивного спорта, а также программам реабилитации и социальной адаптации ветеранов и участников специальной военной операции.

25 января 2026, 13:44
Фото: АГН Москва/ Киселев Сергей
mos.ru✓ Надежный источник

Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея

Новый переход значительно сократит время пересадок между МЦК и другим транспортом. В проект планировки территории возле станции «Бульвар Рокоссовского» Московского центрального кольца (МЦК) внесены изменения.

В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году

Декоративные элементы придают фасадам жилых домов особую выразительность. В Москве реализуется масштабная программа обновления жилого фонда, которая включает в себя капитальный ремонт домов.

"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ

Столица организует спортивные мероприятия, где смогут проявить себя атлеты с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт без преград» на текущей неделе, с 26 января по 1 февраля, в столице запланированы состязания по плаванию и волейболу для участников с ОВЗ.

Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку

Зимний маршрут по музею-заповеднику открывает неожиданные ракурсы знакомых достопримечательностей – от таинственной башни-руины до изящного павильона "Миловида". В зимний сезон прогулки по Царицыну превращаются в маленькое приключение: заснеженные аллеи и архитектурные памятники создают особую атмосферу, отличную от летней.

Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров

Птиц, которых не было в Москве более ста лет, не только увидели, но и смогли сфотографировать. В начале года в Кусковском лесопарке на востоке Москвы произошло необычное событие: бердвотчер — любитель изучать повадки птиц в естественных условиях — обнаружил стайку щуров.

