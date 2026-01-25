"Усадьбы Москвы": посещаем самые популярные площадки проекта

Шестой сезон фестиваля приглашает горожан и туристов погрузиться в атмосферу старинных усадеб.

Масштабный проект «Усадьбы Москвы» в этом году объединил 15 площадок и проходит в рамках «Зимы в Москве» весь сезон – с 1 декабря по 28 февраля. Для горожан и туристов доступно свыше тысячи мероприятий – от экскурсий и театрализованных лекций до творческих мастер‑классов и интерактивных программ – которые помогут лучше узнать историю Москвы, ее культуру и традиции.

Центральной точкой фестиваля стал музей‑заповедник «Коломенское». Здесь гости могут примерить исторические костюмы, сделать снимки в ретрофотоателье, отправить открытки с видами усадеб и поучаствовать в мастер‑классах. Особую атмосферу создает чайная станция с дровяным самоваром, где подают фирменный чай «Москва». Экскурсоводы отмечают, что площадка привлекает посетителей возможностью не просто узнать факты из прошлого, но и на время стать частью усадебной жизни. По мнению гидов, фестиваль меняет подход к культурному досугу: многие приходят в парк ради прогулки, а затем с интересом включаются в фестивальную программу — записываются на экскурсии и спектакли. Помимо «Коломенского», наибольшей популярностью пользуются площадки в «Царицыне», усадьбах Кусково и Люблино.

Для тех, кто хочет исследовать город системно, запустили зимний маршрут «Москва усадебная». Участникам выдают маршрутную карту, с которой нужно посетить 14 исторических объектов, среди которых дворец Разумовских, Музей‑усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках, Дом‑музей И. С. Тургенева, особняк семьи Хитрово на Арбате и пр. За посещение локаций ставят штампы, которые затем можно обменять на призы. Такой формат превращает знакомство с наследием в увлекательное приключение.

Фестивальные зоны разместились не только в загородных усадьбах, но и в центре Москвы — на Манежной и Болотной площадях, а также на Тверском бульваре. Здесь организованы фотозоны, ярмарки с сувенирами и точки с горячим чаем и выпечкой. Это позволяет туристам, ограниченным во времени, тоже ощутить дух усадебной культуры столицы.

Проект «Зима в Москве», в рамках которого проходит фестиваль, нацелен на объединение горожан через культурные и образовательные инициативы. Он создает пространство для общения, творчества и отдыха, делая историческое наследие доступным для всех возрастов.