Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве

Пятница 23 января

15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов
Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве

Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве
173

До 6 февраля юные и взрослые гости смогут попробовать себя в кинопроизводстве, гейм-дизайне, видеоблогинге.

В «Кинокампусе Горького» (улица Сергея Эйзенштейна, дом 8, строение 1) до 6 февраля запланирована серия бесплатных мероприятий, участники которых смогут познакомиться с возможностями креативного пространства. В этом сезоне впервые открыты группы не только для подростков, но и людей старше 18 лет.

24 и 25 января юных гостей ждет мастер‑класс «Создание комикса. Нарисуй свою новогоднюю сказку!». Ребята от 10 до 13 лет (начало в 17:30) и подростки от 14 лет (в 18:45) научатся придумывать ярких персонажей и захватывающие сюжеты, создадут собственную графическую историю и обсудят ее с наставником.

Тем, кто интересуется фильммейкингом, предложат занятие «За кадром: практические навыки для начинающих». Участники узнают об этапах создания фильмов, профессиях на съемочной площадке и поработают с профессиональным оборудованием. Сеансы запланированы на 17:30 для подростков 12–14 лет и на 18:45 — для старших участников.

24 января также можно освоить блогинг и цифровое творчество, превратив видео со смартфона в полноценный ролик. Занятия пройдут в 14:00 для детей 10–14 лет и в 15:30 — для более старшей аудитории.

Для любителей цифровой графики организуют мастер‑класс «Диджитал‑художник. Магия создания цифровых шедевров». Под руководством наставника участники создадут арт на зимнюю тему, познакомившись с профессиональными инструментами. Младшая группа займется творчеством в 18:00, старшая — в 19:00.

25 января особая программа посвящена гейм‑дизайну и озвучиванию. В 12:00 начнется паблик‑ток «За кулисами создания игр» с гейм‑дизайнером Олегом Чеботаревым – он расскажет о инструментах для разработки игровых проектов. В 13:00 пройдет мастер‑класс «Как создать хитовую игру и заработать миллионы!» для участников от 12 лет: гости изучат основы создания игровой концепции, механик и дизайна уровней, познакомятся с движками Unreal Engine и Unity. Сеанс для подростков от 14 лет запланирован на 17:00.

В тот же день в 17:00 дети 9–12 лет попробуют себя в дубляже в профессиональной студии звукозаписи на занятии «Магия звука!». В 18:00 начнется сеанс для подростков от 13 лет.

30 января и 6 февраля впервые пройдут комплексные мастер‑классы для взрослых (от 18 лет) по полному циклу кинопроизводства. Они предваряют запуск курса «Режиссура кино для начинающих». Программа «Магия праздника в кадре» включает интерактивные сессии по режиссуре, продюсированию, фильммейкингу, постпродакшену и озвучиванию. За три экспресс‑мастер‑класса участники пройдут путь от идеи до результата. Сбор гостей — в 17:45.

Все мероприятия бесплатны, но требуют предварительной регистрации на сайте площадки.

23 января 2026, 14:07
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

