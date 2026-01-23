Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве

До 6 февраля юные и взрослые гости смогут попробовать себя в кинопроизводстве, гейм-дизайне, видеоблогинге.

В «Кинокампусе Горького» (улица Сергея Эйзенштейна, дом 8, строение 1) до 6 февраля запланирована серия бесплатных мероприятий, участники которых смогут познакомиться с возможностями креативного пространства. В этом сезоне впервые открыты группы не только для подростков, но и людей старше 18 лет.

24 и 25 января юных гостей ждет мастер‑класс «Создание комикса. Нарисуй свою новогоднюю сказку!». Ребята от 10 до 13 лет (начало в 17:30) и подростки от 14 лет (в 18:45) научатся придумывать ярких персонажей и захватывающие сюжеты, создадут собственную графическую историю и обсудят ее с наставником.

Тем, кто интересуется фильммейкингом, предложат занятие «За кадром: практические навыки для начинающих». Участники узнают об этапах создания фильмов, профессиях на съемочной площадке и поработают с профессиональным оборудованием. Сеансы запланированы на 17:30 для подростков 12–14 лет и на 18:45 — для старших участников.

24 января также можно освоить блогинг и цифровое творчество, превратив видео со смартфона в полноценный ролик. Занятия пройдут в 14:00 для детей 10–14 лет и в 15:30 — для более старшей аудитории.

Для любителей цифровой графики организуют мастер‑класс «Диджитал‑художник. Магия создания цифровых шедевров». Под руководством наставника участники создадут арт на зимнюю тему, познакомившись с профессиональными инструментами. Младшая группа займется творчеством в 18:00, старшая — в 19:00.

25 января особая программа посвящена гейм‑дизайну и озвучиванию. В 12:00 начнется паблик‑ток «За кулисами создания игр» с гейм‑дизайнером Олегом Чеботаревым – он расскажет о инструментах для разработки игровых проектов. В 13:00 пройдет мастер‑класс «Как создать хитовую игру и заработать миллионы!» для участников от 12 лет: гости изучат основы создания игровой концепции, механик и дизайна уровней, познакомятся с движками Unreal Engine и Unity. Сеанс для подростков от 14 лет запланирован на 17:00.

В тот же день в 17:00 дети 9–12 лет попробуют себя в дубляже в профессиональной студии звукозаписи на занятии «Магия звука!». В 18:00 начнется сеанс для подростков от 13 лет.

30 января и 6 февраля впервые пройдут комплексные мастер‑классы для взрослых (от 18 лет) по полному циклу кинопроизводства. Они предваряют запуск курса «Режиссура кино для начинающих». Программа «Магия праздника в кадре» включает интерактивные сессии по режиссуре, продюсированию, фильммейкингу, постпродакшену и озвучиванию. За три экспресс‑мастер‑класса участники пройдут путь от идеи до результата. Сбор гостей — в 17:45.

Все мероприятия бесплатны, но требуют предварительной регистрации на сайте площадки.