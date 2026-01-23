В Москве появилось три новых моста

Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Пятница 23 января

12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году
В Москве появилось три новых моста
104

Новые инженерные сооружения уже изменили привычную логистику в шести районах города.

В прошлом году в Москве сдали в эксплуатацию три новых автомобильных моста. Проекты были реализованы в рамках Адресной инвестиционной программы в разных частях города и уже улучшили транспортную связность ряда столичных районов.

Одним из ключевых объектов стал мост Академика Королева, расположенный в створе Берегового проезда. Его торжественно открыли 9 сентября 2025 года. Протяженность сооружения составила 315 метров: оно соединило Шелепихинскую набережную с Филевской поймой. Благодаря мосту автомобилисты получили дополнительный выезд на Третье транспортное кольцо и Звенигородское шоссе, что позволило сократить перепробег машин на три километра. Кроме того, улучшилась транспортная доступность Национального космического центра.

Параллельно велись работы в долине реки Раменки: здесь возвели два моста общей протяженностью 465 метров. Эти инженерные сооружения вошли в проект продления Мосфильмовской улицы. В сентябре 2025 года в районе кинематографического квартала также запустили участок улично‑дорожной сети, связавший улицы Мосфильмовскую и Лобачевского. В рамках этого проекта реконструировали и построили 6,4 километра дорог. В результате транспортная ситуация заметно улучшилась для более чем 270 тысяч жителей районов Очаково‑Матвеевское и Раменки. Альтернативный маршрут позволил разгрузить проспект Генерала Дорохова, Мичуринский проспект, Аминьевское шоссе и улицу Матвеевскую.

Суммарная протяженность трех новых мостов достигла 780 метров. Их введение в эксплуатацию позитивно отразилось на транспортной доступности шести районов столицы — Филевского Парка, Хорошево‑Мневников, Хорошевского, Пресненского, Очаково‑Матвеевского и Раменок.

Скоро в городе еще появятся новые мосты. В частности, проектирование и строительство трех мостовых сооружений уже ведется. Один из них перекинут через Москву‑реку вблизи Новозаводской улицы, другой мост построят в рамках реконструкции Рублевского шоссе, а также сделают мост через реку Пахру — в рамках реконструкции Киевского шоссе. Эти три объекта, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года, продолжат курс города на создание дополнительных поперечных связей между округами и районами, прописанный в стратегии развития транспортного каркаса Москвы.

23 января 2026, 12:07
Фото: mos.ru
mos.ru

Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов
От первых шагов на снегу до олимпийских пьедесталов – путь юных спортсменов в Московской академии лыжных гонок и биатлона. В заснеженных лесах у центра биатлона «Новая звезда» на улице Барышихе в эти зимние дни можно видеть привлекательную картину: мальчишки и девчонки в ярких костюмах ловко скользят на лыжах по трассе, чередуя разворот за разворотом.

В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть
Строительство эстакады и прокладка новых дорог упростят поездки для 200 тысяч жителей в восточной части города. В Восточном административном округе Москвы будет реализован дорожно– транспортный проект, благодаря которому связность районов Богородское и Преображенское улучшится.

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января
Корректировка сделает удобнее поездки для жителей севера, запада, юга и Новомосковского округа столицы. С 24 января в нескольких округах Москвы вступят в силу изменения в маршрутной сети наземного транспорта.

Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта
В последние дни зимы российская столица наполнится восточными традициями. В 2026 году Москва в третий раз станет центром празднования Нового года по восточному календарю.

Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году
Проголосовать за обновленные парки, скверы и спортивные зоны можно на платформе "Активный гражданин". Высказать мнение о преобразованиях в столице и получить баллы городской программы лояльности могут москвичи, присоединившиеся к опросу на платформе «Активный гражданин».

