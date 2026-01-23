В Москве появилось три новых моста

Новые инженерные сооружения уже изменили привычную логистику в шести районах города.

В прошлом году в Москве сдали в эксплуатацию три новых автомобильных моста. Проекты были реализованы в рамках Адресной инвестиционной программы в разных частях города и уже улучшили транспортную связность ряда столичных районов.

Одним из ключевых объектов стал мост Академика Королева, расположенный в створе Берегового проезда. Его торжественно открыли 9 сентября 2025 года. Протяженность сооружения составила 315 метров: оно соединило Шелепихинскую набережную с Филевской поймой. Благодаря мосту автомобилисты получили дополнительный выезд на Третье транспортное кольцо и Звенигородское шоссе, что позволило сократить перепробег машин на три километра. Кроме того, улучшилась транспортная доступность Национального космического центра.

Параллельно велись работы в долине реки Раменки: здесь возвели два моста общей протяженностью 465 метров. Эти инженерные сооружения вошли в проект продления Мосфильмовской улицы. В сентябре 2025 года в районе кинематографического квартала также запустили участок улично‑дорожной сети, связавший улицы Мосфильмовскую и Лобачевского. В рамках этого проекта реконструировали и построили 6,4 километра дорог. В результате транспортная ситуация заметно улучшилась для более чем 270 тысяч жителей районов Очаково‑Матвеевское и Раменки. Альтернативный маршрут позволил разгрузить проспект Генерала Дорохова, Мичуринский проспект, Аминьевское шоссе и улицу Матвеевскую.

Суммарная протяженность трех новых мостов достигла 780 метров. Их введение в эксплуатацию позитивно отразилось на транспортной доступности шести районов столицы — Филевского Парка, Хорошево‑Мневников, Хорошевского, Пресненского, Очаково‑Матвеевского и Раменок.

Скоро в городе еще появятся новые мосты. В частности, проектирование и строительство трех мостовых сооружений уже ведется. Один из них перекинут через Москву‑реку вблизи Новозаводской улицы, другой мост построят в рамках реконструкции Рублевского шоссе, а также сделают мост через реку Пахру — в рамках реконструкции Киевского шоссе. Эти три объекта, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года, продолжат курс города на создание дополнительных поперечных связей между округами и районами, прописанный в стратегии развития транспортного каркаса Москвы.