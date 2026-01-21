Более тысячи москвичей переедут в новостройки по программе реновации в Коптеве

Новые квартиры расположены в домах с улучшенной отделкой в окружении развитой инфраструктуры.

В районе Коптево на севере столицы передали под заселение по программе реновации две новые многоэтажки. Они расположены по адресам: 3‑й Михалковский переулок, дом 17 и Михалковская улица, дом 10. В них переедут свыше тысячи москвичей из семи старых домов.

Уже определены первые группы переселенцев. Более чем 620 жителям домов 1 и 3 в 3‑м Новомихалковском проезде, дома 3 в 4‑м Новомихалковском проезде и дома 59/1, корпус б на Большой Академической улице предложили равнозначное жилье в новостройке на Михалковской улице (дом 10). Почти половина из них уже выбрала квартиры и приступила к оформлению документов.

В жилой комплекс в 3‑м Михалковском переулке (дом 17) переедут свыше 500 жителей дома 17/14 на бульваре Матроса Железняка, дома 28, корпус 3 на Коптевской улице и дома 21 в 3‑м Михалковском переулке. Более 80% жителей этих пятиэтажек подтвердили согласие на переезд, а несколько семей уже заключили договоры на равнозначные квартиры.

Для удобства новоселов на первом этаже жилого комплекса на Михалковской улице работает центр информирования по переселению. Здесь можно получить ответы на все вопросы о необходимых документах, сроках, квартирах. Также можно воспользоваться услугами суперсервиса «Переезд по программе реновации». С его помощью участники программы онлайн записываются на осмотр предложенного жилья, выбирают удобные дату и время, а также дистанционно бронируют день для заключения договора. Такой подход существенно упрощает оформление документов и делает процесс переселения комфортнее.

В общей сложности в новостройках 625 квартир с готовой косметической отделкой. Придомовые территории благоустроены и приспособлены для комфортной жизни. На первых этажах предусмотрены помещения для социально значимых объектов: магазинов, аптек и пунктов выдачи заказов.

Стоит отметит, что район Коптево отличается развитой инфраструктурой. В шаговой доступности от новостроек расположены:

образовательные и медицинские учреждения;

музей истории полиграфии, книгоиздания и МГУП имени Ивана Федорова;

благоустроенные бульвары с парком;

Тимирязевский парк;

Большой Садовый пруд с пляжем и пристанью;

магазины и пункты выдачи заказов;

летний бассейн.

На сегодняшний день в Коптеве уже шесть новостроек переданы под заселение по программе реновации. Всего же предстоит расселить 123 дома — новое жилье получат более 23 тысяч москвичей.