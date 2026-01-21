Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Пятница 23 января

В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть
Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин
"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале
История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто
"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса
Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик
Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы
Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые"
Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах"
Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году
Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов
Более тысячи москвичей переедут в новостройки по программе реновации в Коптеве

1

Новые квартиры расположены в домах с улучшенной отделкой в окружении развитой инфраструктуры.

В районе Коптево на севере столицы передали под заселение по программе реновации две новые многоэтажки. Они расположены по адресам: 3‑й Михалковский переулок, дом 17 и Михалковская улица, дом 10. В них переедут свыше тысячи москвичей из семи старых домов.

Уже определены первые группы переселенцев. Более чем 620 жителям домов 1 и 3 в 3‑м Новомихалковском проезде, дома 3 в 4‑м Новомихалковском проезде и дома 59/1, корпус б на Большой Академической улице предложили равнозначное жилье в новостройке на Михалковской улице (дом 10). Почти половина из них уже выбрала квартиры и приступила к оформлению документов.

В жилой комплекс в 3‑м Михалковском переулке (дом 17) переедут свыше 500 жителей дома 17/14 на бульваре Матроса Железняка, дома 28, корпус 3 на Коптевской улице и дома 21 в 3‑м Михалковском переулке. Более 80% жителей этих пятиэтажек подтвердили согласие на переезд, а несколько семей уже заключили договоры на равнозначные квартиры.

Для удобства новоселов на первом этаже жилого комплекса на Михалковской улице работает центр информирования по переселению. Здесь можно получить ответы на все вопросы о необходимых документах, сроках, квартирах. Также можно воспользоваться услугами суперсервиса «Переезд по программе реновации». С его помощью участники программы онлайн записываются на осмотр предложенного жилья, выбирают удобные дату и время, а также дистанционно бронируют день для заключения договора. Такой подход существенно упрощает оформление документов и делает процесс переселения комфортнее.

В общей сложности в новостройках 625 квартир с готовой косметической отделкой. Придомовые территории благоустроены и приспособлены для комфортной жизни. На первых этажах предусмотрены помещения для социально значимых объектов: магазинов, аптек и пунктов выдачи заказов.

Стоит отметит, что район Коптево отличается развитой инфраструктурой. В шаговой доступности от новостроек расположены:

  • образовательные и медицинские учреждения;
  • музей истории полиграфии, книгоиздания и МГУП имени Ивана Федорова;
  • благоустроенные бульвары с парком;
  • Тимирязевский парк;
  • Большой Садовый пруд с пляжем и пристанью;
  • магазины и пункты выдачи заказов;
  • летний бассейн.

На сегодняшний день в Коптеве уже шесть новостроек переданы под заселение по программе реновации. Всего же предстоит расселить 123 дома — новое жилье получат более 23 тысяч москвичей.

21 января 2026, 15:18
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет

В округе построили новые поликлиники и высокотехнологичный флагманский центр экстренной помощи. Развитие медицинской инфраструктуры – одна из ключевых задач Москвы.

Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города

Москвичей приглашают принять участие в серии мероприятий - от ночной гонки до масштабного марафона. В начале февраля любителей лыжного спорта разного возраста в Москве ждет насыщенная программа.

Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве

До 6 февраля юные и взрослые гости смогут попробовать себя в кинопроизводстве, гейм-дизайне, видеоблогинге. В «Кинокампусе Горького» (улица Сергея Эйзенштейна, дом 8, строение 1) до 6 февраля запланирована серия бесплатных мероприятий, участники которых смогут познакомиться с возможностями креативного пространства.

Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона

Гуляя по праздничным локациям, москвичи и туристы могут продлить себе новогоднее настроение. Новый год остался позади, однако праздничное оформление городских площадок в столице сохранится до самого конца холодного сезона.

Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января

Столичные парки подготовили насыщенную программу для детей и взрослых – от спортивных забегов до творческих мастер-классов и театральных постановок. В ближайшие выходные, 24 и 25 января, городские парки приглашают москвичей провести время с пользой и удовольствием.

В Москве появилось три новых моста

Новые инженерные сооружения уже изменили привычную логистику в шести районах города. В прошлом году в Москве сдали в эксплуатацию три новых автомобильных моста.

