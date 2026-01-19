Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января

От "Полярного переполоха" до коллективного рисунка на снегу – чем удивят катки Солнцева и Пионерского парка.

Зима в столице продолжает радовать горожан разнообразными событиями. На западе Москвы в ближайшие недели пройдет серия увлекательных мероприятий — от познавательных викторин до коллективного творчества на свежем воздухе.

Программа «Полярный переполох» станет центральным событием в Солнцеве. Мероприятие состоится 24 января в 16:00 на катке по адресу: улица 50 лет Октября, дом 6. Гостей встретят веселые анимационные персонажи — Пингвин и Снеговик. Для юных посетителей подготовили увлекательную викторину «Что мы знаем о пингвинах»: самые эрудированные участники получат памятные подарки. Но развлекательная программа не ограничится интеллектуальными состязаниями. Все желающие смогут присоединиться к зажигательному флешмобу «Танец маленьких пингвинят». А на мастер‑классе дети научатся создавать объемные фигурки пингвинов из картона, цветной бумаги, бусин и клея. Завершит праздник фотосессия в тематической фотозоне с любимыми персонажами.

Следующий яркий день в зимнем календаре — 25 января, Татьянин день. В парке «Пионерский» (улица Кастанаевская, дом 62) на катке в 12:00 стартует программа «Сессия сдана, можно кататься!». Мероприятие посвящено сразу двум праздникам: основанию МГУ имени М. В. Ломоносова и Дню российского студенчества. Гостей ждут веселые игры, конкурсы и необычный поэтический турнир. Особое внимание уделят всем Татьянам — их поздравят персонально. Каток превратится в пространство для дружеского общения и праздничного настроения, где каждый найдет развлечение по душе.

Завершит серию январских мероприятий в парке «Пионерский» творческий праздник «Рисуем солнышко», запланированный на 31 января в 13:00. В этот день снежное пространство парка станет огромным художественным полотном. Участники объединятся в команды, чтобы создать масштабное изображение солнца с помощью сухих экологически безопасных красок. Программа начнется с энергичной танцевальной разминки и подробного инструктажа по технике рисования на снегу. Каждой команде выделят свой участок для творчества. Особенный шарм работе придаст возможность смешивать краски прямо на снежной поверхности, создавая богатую палитру оттенков. Все участники получат памятные сувениры за вклад в коллективное произведение искусства.

Эти мероприятия — часть масштабного проекта «Зима в Москве», цель которого — наполнить холодные месяцы яркими эмоциями и новыми впечатлениями.