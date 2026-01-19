Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января

Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Понедельник 19 января

16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 15:55Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:22Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:36В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году 12:24Тысяча новых квартир: на севере Москвы завершили строительство ЖК по реновации 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками
Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января

Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января
113

От "Полярного переполоха" до коллективного рисунка на снегу – чем удивят катки Солнцева и Пионерского парка.

Зима в столице продолжает радовать горожан разнообразными событиями. На западе Москвы в ближайшие недели пройдет серия увлекательных мероприятий — от познавательных викторин до коллективного творчества на свежем воздухе.

Программа «Полярный переполох» станет центральным событием в Солнцеве. Мероприятие состоится 24 января в 16:00 на катке по адресу: улица 50 лет Октября, дом 6. Гостей встретят веселые анимационные персонажи — Пингвин и Снеговик. Для юных посетителей подготовили увлекательную викторину «Что мы знаем о пингвинах»: самые эрудированные участники получат памятные подарки. Но развлекательная программа не ограничится интеллектуальными состязаниями. Все желающие смогут присоединиться к зажигательному флешмобу «Танец маленьких пингвинят». А на мастер‑классе дети научатся создавать объемные фигурки пингвинов из картона, цветной бумаги, бусин и клея. Завершит праздник фотосессия в тематической фотозоне с любимыми персонажами.

Следующий яркий день в зимнем календаре — 25 января, Татьянин день. В парке «Пионерский» (улица Кастанаевская, дом 62) на катке в 12:00 стартует программа «Сессия сдана, можно кататься!». Мероприятие посвящено сразу двум праздникам: основанию МГУ имени М. В. Ломоносова и Дню российского студенчества. Гостей ждут веселые игры, конкурсы и необычный поэтический турнир. Особое внимание уделят всем Татьянам — их поздравят персонально. Каток превратится в пространство для дружеского общения и праздничного настроения, где каждый найдет развлечение по душе.

Завершит серию январских мероприятий в парке «Пионерский» творческий праздник «Рисуем солнышко», запланированный на 31 января в 13:00. В этот день снежное пространство парка станет огромным художественным полотном. Участники объединятся в команды, чтобы создать масштабное изображение солнца с помощью сухих экологически безопасных красок. Программа начнется с энергичной танцевальной разминки и подробного инструктажа по технике рисования на снегу. Каждой команде выделят свой участок для творчества. Особенный шарм работе придаст возможность смешивать краски прямо на снежной поверхности, создавая богатую палитру оттенков. Все участники получат памятные сувениры за вклад в коллективное произведение искусства.

Эти мероприятия — часть масштабного проекта «Зима в Москве», цель которого — наполнить холодные месяцы яркими эмоциями и новыми впечатлениями.

