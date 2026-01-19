Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой

Искусственная аэрация – залог жизни подводных обитателей в сильные холода.

С наступлением в Москве устойчивых отрицательных температур специалисты, отвечающие за состояние прудов, рек и прочих столичных водоемов, приступили к важнейшей сезонной задаче — искусственной аэрации. Эта мера призвана поддержать жизнедеятельность рыб и других водных организмов в период ледостава. Работы будут продолжаться вплоть до весеннего таяния льда.

Подготовка к зимнему сезону начинается заблаговременно. Специалисты еще осенью проводят ревизию оборудования: проверяют компрессорные установки, ремонтируют аэрационные ящики, обновляют шланги и инструменты для бурения льда.

Сама технология аэрации городских водоемов отработана годами. Как только толщина ледяного покрова превышает 10 сантиметров, работники приступают к созданию лунок. Их количество варьируется в зависимости от площади водоема. Каждое отверстие накрывают специальным деревянным ящиком ярко‑красного цвета. Такая окраска позволяет легко обнаружить конструкцию даже на значительном расстоянии.

Яркие аэрационные ящики выполняют двойную функцию:

замедляют повторное замерзание лунок, обеспечивая долговременный доступ воздуха под лед;

служат ориентиром для специалистов при необходимости обновить отверстия.

В периоды сильных морозов (при температуре ниже −15 °C) применяется принудительная аэрация. С помощью компрессорных установок и пневматических шлангов в лунки нагнетается воздух, что позволяет поддерживать оптимальный уровень растворенного кислорода даже при значительной толщине ледяного покрова.

Контроль за состоянием водоемов ведется непрерывно. Специалисты регулярно замеряют концентрацию кислорода в воде. При выявлении отклонений от нормы информация оперативно передается в территориальные подразделения для проведения дополнительных аэрационных мероприятий. Помимо зимней аэрации, специалисты занимаются очисткой акваторий и прибрежных зон, следят за качеством воды и здоровьем экосистем. Так благодаря слаженной работе команды московские водоемы сохраняют биологическое разнообразие даже в самых суровых погодных условиях.