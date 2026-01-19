Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ

170

Москвичи с ограниченными возможностями здоровья смогут проявить свои таланты в разных видах спорта.

В Москве на текущей неделе пройдет серия спортивных мероприятий для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Центральным событием станет комплексная межокружная спартакиада «Спорт без преград», объединяющая разные виды спорта и категории участников.

Так, 23 января в спорткомплексе «Вешняки» (Косинская улица, 12б) пройдут окружные соревнования по шашкам для взрослых с поражением опорно‑двигательного аппарата. Для участия необходимо пройти несложную процедуру регистрации: предъявить удостоверение личности, справку МСЭ, полис ОМС и справку № 1144‑н. Начало — в 10:30, завершение — в 14:00.

На следующий день, 24 января, любители интеллектуальных игр смогут проявить себя в двух локациях. В спорткомплексе «Динамика» (1‑й Пехотный переулок, 8) с 12:00 до 15:00 пройдут личные соревнования по шашкам, а в зеленоградском ГБУ «Объединение культурных и досуговых центров» с 11:15 до 15:00 — состязания по шахматам для людей с нарушением зрения. Для допуска к турнирам потребуется стандартный пакет документов: паспорт, справка МСЭ и медицинский допуск.

Для поклонников зимних видов спорта 24 января в парке «Яуза» организуют лыжные гонки на дистанцию один километр. Участники разделятся на возрастные группы: 18–30, 31–45 и 46+ лет.

25 января программа продолжится двумя яркими событиями. В спорткомплексе «Малино» (Зеленоград, корпус 860) с 10:15 до 17:00 пройдут волейбольные матчи для людей с нарушением слуха. Команды сформируют из зарегистрированных участников, предоставивших паспорт, справку МСЭ и медицинский допуск № 1144‑н. А в спорткомплексе «Дом спорта» (Зональная улица, 6) с 09:30 до 13:00 состоятся командные соревнования по бочче, открытые для всех категорий граждан с ОВЗ. Здесь также потребуется стандартный набор документов и удобная спортивная форма.

Все мероприятия бесплатны, но требуют предварительной регистрации в день проведения. Организаторы подчеркивают: каждый турнир — не просто состязание, а возможность для участников почувствовать себя частью большого спортивного сообщества.

