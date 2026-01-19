От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское"

Современный комплекс повышает качество обслуживания поездов столичной подземки и создает рабочие места для москвичей.

Электродепо «Аминьевское», расположенное в Можайском районе на западе столицы, — один из крупнейших транспортных объектов Московского метрополитена. Его масштабы впечатляют: на участке площадью 15,7 гектара возведено около 60 зданий и сооружений общей площадью 100 тысяч квадратных метров. В составе инфраструктуры — отстойно‑ремонтный корпус, мотодепо, рельсосварочная станция, склад, камера мойки составов, здание для эксплуатационного персонала и административно‑бытовой корпус. Здесь ремонтируют, диагностируют и моют более 30 современных поездов «Москва‑2020», поэтому комплекс является важнейшим звеном в системе обслуживания подвижного состава.

Ключевое преимущество объекта — передовое техническое оснащение. Помимо традиционных станций мойки и обточки колесных пар, специалисты внедрили инновационные решения. Впервые в московском метро организовали пять стационарных подвесных верхних площадок для обслуживания климатических установок вагонов. Отдельная площадка в камере мойки позволяет промывать кондиционеры отдельно от других процессов. Такое разделение существенно ускоряет диагностику и ремонт.

Сотрудничество с сервисной компанией завода‑изготовителя на протяжении всего срока эксплуатации поездов (30 лет) позволяет оптимизировать затраты на обслуживание и поддерживать высокий стандарт качества. Это напрямую влияет на безопасность и комфорт пассажиров: от работы колесотокарных станков зависит плавность хода, а автоматизированная мойка обеспечивает чистоту составов. Особое внимание уделено подготовке кадров. В депо установлен тренажер‑симулятор поезда «Москва‑2020», а также оборудован современный учебный класс для обучения и повышения квалификации машинистов.

Запуск Аминьевского депо принес и социально значимые результаты: благодаря ему в ЗАО создано свыше двух тысяч рабочих мест с стабильным доходом и социальными гарантиями. Для сотрудников комплекса созданы комфортные условия как для работы, так и для отдыха.

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 14 электродепо. В целом сегодня почти семь тысяч вагонов ежедневно обслуживаются в 23 электродепо и вагоноремонтном комплексе, что позволяет поддерживать в столичной подземке одни из самых коротких интервалов движения метропоездов в мире.