В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века

Уникальное убранство особняка на Остоженке старательно сохраняют для потомков.

В центре Москвы продолжается бережная реставрация дома П. Д. Еропкина — памятника архитектуры федерального значения. Особняк на улице Остоженке, 38, возведенный в конце XVIII века по проекту знаменитого зодчего Матвея Казакова, постепенно возвращает былое великолепие. На текущем этапе мастера завершили восстановление чугунных полов вестибюля и холла первого этажа — подлинных шедевров кузнечного искусства.

Специалисты аккуратно демонтировали каждую чугунную плитку, предварительно нанеся маркировку для точного соблюдения исторического рисунка. Параллельно была обновлена стяжка пола. Сохранившиеся элементы прошли реставрацию и консервацию, а утраченные — воссозданы в мастерских по старинным образцам.

Особое внимание уделили воспроизведению двух типов орнаментов: плит с солярными знаками и пучками лучей по углам, а также элементов с пальметтами, обрамленными акантом. Эти декоративные детали — неотъемлемая часть предмета охраны памятника. Предположительно, оригинальные плиты были отлиты на Каслинском заводе в 1846–1848 годах, что делает их свидетелями многих исторических событий.

История особняка не менее впечатляюща, чем его убранство. С 1764 года имение принадлежало роду Еропкиных. При строительстве Казаков сохранил фрагменты древних палат, некогда принадлежавших кабинет‑секретарю Петра I Алексею Макарову и князю Дмитрию Кольцову‑Мосальскому. Фасад здания украсили веерными замками. Над окнами первого этажа появились маски львов, а в тимпане фронтона – фамильный герб Еропкиных.

В 1806 году был продан Московскому купеческому обществу. Здесь разместилось Императорское коммерческое училище, воспитавшее таких выдающихся личностей, как братья Вавиловы и писатель Иван Гончаров.

В 1817 году в здании появилась церковь Марии Магдалины, где сегодня можно увидеть росписи кисти Виктора Васнецова и Михаила Нестерова.

С 1939 года здание занимает Московский государственный лингвистический университет (ранее — Институт иностранных языков имени Мориса Тореза). Сегодня, благодаря кропотливой работе реставраторов, дом Еропкина не просто сохраняет статус памятника, но и постепенно возвращает свой исторический облик, напоминая о богатом прошлом столицы.