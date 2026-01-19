Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс

Секции для детей и взрослых открыты в разных районах города.

Москва расширяет возможности для активного досуга горожан: теперь москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс в рамках городских спортивных секций. Данные виды физической активности не требуют специальной подготовки, но при этом комплексно влияют на здоровье — от улучшения физической формы до укрепления психоэмоционального состояния.

Теннис — это не просто увлекательная игра, но и отличная тренировка тела и духа. Регулярные занятия развивают координацию движений, повышают ловкость и выносливость, способствуют формированию правильной осанки. Кроме того, динамичный характер игры благотворно влияет на зрительную систему: постоянное слежение за мячом тренирует глазные мышцы. По словам инструктора Исмаила Какабаева, уже через несколько недель регулярных тренировок заметны первые результаты — улучшается физическая форма, укрепляется здоровье, повышается стрессоустойчивость. А еще теннис помогает развивать социальные навыки: игроки учатся взаимодействовать, соблюдать правила и достойно принимать как победы, так и поражения.

Для юных любителей тенниса открыта секция в спортивном комплексе «Олимпиец». Здесь ждут ребят от 7 до 11 лет — занятия проходят по вторникам и четвергам с 11:00 до 12:00. Для старшего поколения организована отдельная группа в «Доме спорта»: москвичи старше 55 лет могут присоединиться к тренировкам по понедельникам с 10:00 до 12:00.

Неожиданным открытием для многих может стать дартс — игра, которая сочетает точность, стратегию и умеренную физическую нагрузку. Как отмечает Александр Попов, неоднократный победитель московских соревнований, дартс отлично тренирует глазомер, укрепляет мышцы рук и плечевого пояса, повышает общую выносливость. При этом игра создает прекрасные условия для общения: в процессе тренировок участники знакомятся, обмениваются опытом и поддерживают дружеские связи.

Освоить искусство меткого броска приглашают в спортивно‑досуговом центре «Талисман» (район Савелки). Занятия проходят по четвергам с 15:00 до 17:00 — здесь рады и новичкам, и тем, кто хочет усовершенствовать свои навыки.

Оба направления доступны абсолютно бесплатно. Чтобы стать участником секции, достаточно записаться через портал «Московский спорт».