Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы

Строительство почти 20 дорожных сооружений профинансировали в 2025 году из городского бюджета.

В минувшем году в столице за счет Адресной инвестиционной программы возвели 18 тоннелей, эстакад, мостов, путепроводов и прочих сложных дорожных сооружений. Эти объекты стали важными звеньями в процессе формирования полицентричного города с высокой транспортной связностью.

Одним из реализованных проектов стал автомобильный мост Академика Королева, соединивший Шелепихинскую набережную с Филевской поймой. Благодаря этому сооружению около 500 тысяч жителей четырех районов Москвы получили более удобное транспортное сообщение. Кроме того, появился дополнительный выезд из района Филевский Парк на Третье транспортное кольцо и Звенигородское шоссе — это позволило сократить перепробег транспорта на три километра.

Существенный вклад в улучшение дорожной сети внесла транспортная развязка у станции метро «Корниловская». В августе завершилось строительство трех объектов: двух путепроводов со съездами с Калужского шоссе (к станции метро и торговому центру «Фуд‑сити»), а также путепровода на пересечении с улицей Адмирала Корнилова. Для района Коммунарка, где проживают свыше 170 тысяч человек, проект стал настоящим прорывом: новый прямой съезд с Калужского шоссе сократил время в пути для автомобилистов с 20 до пяти минут.

Специалисты подчеркивают: строительство искусственных сооружений остается одним из ключевых направлений формирования транспортного каркаса столицы. Путепроводы решают сразу несколько задач: они разгружают сложные транспортные узлы вблизи железнодорожных путей; создают удобные поперечные связи между районами и округами; предлагают автомобилистам альтернативные маршруты; снижают нагрузку на центральные магистрали.

Планы на ближайшие годы не менее грандиозны. К концу 2028 года предполагается построить еще 47 искусственных дорожных сооружений. Среди приоритетных объектов:

путепровод через железнодорожные пути, связывающий улицу Малыгина и Малыгинский проезд;

путепровод от улицы 8 Марта до улицы Приорова через пути второго Московского центрального диаметра;

путепровод, соединяющий улицы Менжинского и Дудинку;

путепровод на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений Московской железной дороги (от Большой Академической улицы до улицы Академика Королева).

Таким образом, системная работа по созданию современной транспортной инфраструктуры продолжает менять облик столицы. Новые мосты, эстакады и путепроводы не просто облегчают передвижение по городу — они формируют основу для устойчивого развития Москвы как комфортного мегаполиса с продуманной логистикой.