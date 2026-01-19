В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова

Памятник деревянного зодчества начала XX века привлекает внимание москвичей и туристов.

В Басманном районе Москвы стартовала масштабная реставрация уникального памятника архитектуры — дома купца А. В. Крупенникова, расположенного в Денисовском переулке, дом 24. Здание, имеющее статус объекта культурного наследия регионального значения, долгие годы ждало обновления — и теперь специалисты приступили к комплексному восстановлению его исторического облика.

Дом, возведенный в начале прошлого столетия, представляет собой редкий образец деревянного зодчества, искусно стилизованного под каменную постройку. Автором проекта выступил архитектор Владимир Рудановский, создавший для купца и владельца сенной лавки Алексея Васильевича Крупенникова двухэтажный особняк с симметричным фасадом. Строение отражало передовые архитектурные тенденции эпохи, которым заказчик стремился следовать.

Фасад, выполненный в стиле неоклассицизма, украшен ризалитами — выступающими частями, акцентирующими центральные и боковые секции. Пилястры с дорическими капителями на втором этаже и раскреповками на первом придают композиции строгость и благородство. Декоративные элементы — балясины под окнами боковых ризалитов, простые наличники, фартуки под подоконниками и сандрики над окнами второго этажа — создают изысканный силуэт здания.

Первые этапы реставрационных работ уже завершены: мастера устранили трещины на фасадах и установили временные подпорки для деревянной стропильной системы. Сейчас специалисты занимаются устройством инженерных систем — монтируют вентиляцию, электрику и отопление. Им предстоит также выполнить гидроизоляцию подвала, восстановить поврежденные участки кирпичной кладки, бережно отреставрировать деревянную обшивку и архитектурный декор, привести в порядок цоколь и заменить металлическое покрытие, воссоздать оконные рамы по сохранившимся историческим образцам, отремонтировать тамбур со стороны дворового фасада.

Особое внимание уделят внутреннему убранству. В планах — реставрация парадной лестницы с ее уникальными элементами: метлахской плиткой на площадках, бетонными наборными ступенями и кованым фигурным ограждением. Также будет восстановлена деревянная лестница, ведущая на чердак. Завершить работы планируется в 2027 году.