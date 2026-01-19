В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова

Асмус показала лицо нового спутника Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Понедельник 19 января

11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:22Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы 06:56ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку 03:14Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории 00:47Все исчезнет в один миг: что ни в коем случае нельзя говорить 16 января, чтобы не лишиться самого дорого 22:01Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 20:15Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки 19:13Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать 18:46Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики
В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова

В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова
128

Памятник деревянного зодчества начала XX века привлекает внимание москвичей и туристов.

В Басманном районе Москвы стартовала масштабная реставрация уникального памятника архитектуры — дома купца А. В. Крупенникова, расположенного в Денисовском переулке, дом 24. Здание, имеющее статус объекта культурного наследия регионального значения, долгие годы ждало обновления — и теперь специалисты приступили к комплексному восстановлению его исторического облика.

Дом, возведенный в начале прошлого столетия, представляет собой редкий образец деревянного зодчества, искусно стилизованного под каменную постройку. Автором проекта выступил архитектор Владимир Рудановский, создавший для купца и владельца сенной лавки Алексея Васильевича Крупенникова двухэтажный особняк с симметричным фасадом. Строение отражало передовые архитектурные тенденции эпохи, которым заказчик стремился следовать.

Фасад, выполненный в стиле неоклассицизма, украшен ризалитами — выступающими частями, акцентирующими центральные и боковые секции. Пилястры с дорическими капителями на втором этаже и раскреповками на первом придают композиции строгость и благородство. Декоративные элементы — балясины под окнами боковых ризалитов, простые наличники, фартуки под подоконниками и сандрики над окнами второго этажа — создают изысканный силуэт здания.

Первые этапы реставрационных работ уже завершены: мастера устранили трещины на фасадах и установили временные подпорки для деревянной стропильной системы. Сейчас специалисты занимаются устройством инженерных систем — монтируют вентиляцию, электрику и отопление. Им предстоит также выполнить гидроизоляцию подвала, восстановить поврежденные участки кирпичной кладки, бережно отреставрировать деревянную обшивку и архитектурный декор, привести в порядок цоколь и заменить металлическое покрытие, воссоздать оконные рамы по сохранившимся историческим образцам, отремонтировать тамбур со стороны дворового фасада.

Особое внимание уделят внутреннему убранству. В планах — реставрация парадной лестницы с ее уникальными элементами: метлахской плиткой на площадках, бетонными наборными ступенями и кованым фигурным ограждением. Также будет восстановлена деревянная лестница, ведущая на чердак. Завершить работы планируется в 2027 году.

19 января 2026, 09:47
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс

Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс
Секции для детей и взрослых открыты в разных районах города. Москва расширяет возможности для активного досуга горожан: теперь москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс в рамках городских спортивных секций.

Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы

Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы
Строительство почти 20 дорожных сооружений профинансировали в 2025 году из городского бюджета. В минувшем году в столице за счет Адресной инвестиционной программы возвели 18 тоннелей, эстакад, мостов, путепроводов и прочих сложных дорожных сооружений.

Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов

Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов
За 14 лет в столице появилось 22 современных ФОКа с бассейнами и игровыми залами. Москва активно развивает спортивную инфраструктуру: с 2011 года за счет городского бюджета построили 22 физкультурно‑оздоровительных комплекса (ФОК) общей площадью свыше 102 тысяч квадратных метров.

Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники

Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники
От проглоченной мишуры до первых приступов эпилепсии – с чем обращались москвичи в ветклиники в первые дни января. Новогодние праздники — время радости и веселья, но для ветеринарных врачей они нередко превращаются в период напряженной работы.

На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ

На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ
Строительство нового метро в северо-западной части города повысит комфорт миллиона москвичей. В районе Хорошево‑Мневники кипит стройка: на площадке будущей станции «Серебряный бор» Рублево‑Архангельской линии московского метрополитена начались монолитные работы.

