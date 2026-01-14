В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция

Мероприятие состоится в рамках проекта "Зима в Москве".

Сыграть в «Зарницу», помочь команде в перетягивании каната и показать класс в отбивании шайбы клюшкой смогут москвичи 16 января в парке «Яуза». Там на катке (Юрловский проезд, владение 8) состоится патриотическая акция в рамках проекта «Зима в Москве», в которой могут принять участие взрослые и дети.

Мероприятия стартуют в 17:00 с командной эстафеты «Быстрее! Выше! Сильнее!». Участникам предстоит кидать мячиком в цель, перетягивать канат, соревноваться на скорость в гонке на коньках, защищать ворота с клюшкой от шайбы.

После такой разминки начнется «Зарница» — популярная с советских времен военно-спортивная игра, цель которой – захватить флаг на базе условного противника, преодолевая различные препятствия и ловушки.

В конце вечера запланирован массовый флешмоб «Звезда героя». Десятки человек выйдут на лед и встанут так, чтобы получился образ звезды. Память об этом событии сохранят с помощью фотосъемки.

Организаторы сообщают, что весь необходимый инвентарь участникам выдадут. Коньки можно принести с собой или взять напрокат. Часть состязаний пройдет не на льду, а возле катка, так что продемонстрировать силу и ловкость и весело провести время на свежем воздухе смогут даже те, кто не умеет кататься на коньках.

Также около катка будет открыт шатер команды волонтеров СВАО «Армейская посылка». Там будут представлены предметы, которые добровольцы создают своими руками для военнослужащих и отправляют в зону спецоперации. Среди них: маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки и другие вещи. Участники мероприятия и все желающие смогут передать на фронт свои изделия и написать письма военным, находящимся в зоне СВО. Послания с теплыми словами и добрыми пожеланиями отправят бойцам вместе с очередной партией гуманитарной помощи.

Сезонный проект «Зима в Москве» объединяет различные культурные, спортивные, развлекательные, образовательные и благотворительные мероприятия, которые проходят по всей Москве. Их главная цель – укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также помощь тем, кто сейчас защищает Родину.