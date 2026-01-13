Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы

25 площадок для катания на коньках продолжат работать до весны.

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» официально завершился 11 января, но у москвичей и гостей столицы сохраняется прекрасная возможность насладиться катанием на коньках на фестивальных локациях. Все 25 бесплатных ледовых катков, размещенных на площадках проекта «Московские сезоны» практически во всех административных округах города, продолжат работу до последних дней зимнего сезона.

Организаторы уделяют особое внимание техническому состоянию площадок. Искусственное покрытие каждого катка соответствует международным стандартам качества: лед сохраняет оптимальную гладкость и прочность даже при перепадах температуры. За поддержанием этих параметров круглосуточно следит специализированная служба. Ее сотрудники регулярно проводят шлифовку и заливку поверхностей, оперативно устраняют мелкие дефекты и контролируют микроклимат на площадках.

Безопасность посетителей — еще один ключевой приоритет. На всех катках дежурят инструкторы и спасатели, готовые оказать помощь новичкам или в нештатной ситуации. Четко выстроенная система навигации и разметки помогает избежать столкновений, а мягкие защитные барьеры по периметру снижают риск травм.

Инфраструктура катков продумана до мелочей, чтобы сделать отдых максимально удобным. В пунктах проката есть коньки от детских размеров до взрослых. Теплые раздевалки с удобными скамейками дают возможность комфортно переодеться, а ячейки для хранения личных вещей позволяют оставить сумки и верхнюю одежду в надежном месте.

Для тех, кто только учится стоять на коньках, предусмотрены поддерживающие тренажеры — забавные фигурки в виде животных или сказочных персонажей. Они помогают сохранять равновесие и делают первые шаги на льду менее тревожными.

Продление работы катков после завершения фестиваля открыло новые возможности для горожан. Теперь это не просто места для активного отдыха, но и точки притяжения для разных поколений. Семьи проводят здесь выходные, совмещая катание с чаепитием в ближайших кафе. Молодежные компании организуют дружеские встречи под музыку, звучащую из уличных колонок. Пожилые москвичи находят в неспешном катании способ поддерживать физическую форму и общаться с соседями. Особенно востребованы катки у родителей с детьми: для многих ребят это первый опыт знакомства с зимними видами спорта. Регулярные занятия на льду укрепляют мышцы, развивают координацию и прививают любовь к активному образу жизни.

Чтобы воспользоваться возможностью покататься бесплатно, необходимо пройти предварительную регистрацию онлайн через официальный портал проекта «Московские сезоны». Система предлагает выбрать удобную дату и время, а также указывает ближайший к дому каток.