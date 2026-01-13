Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Среда 14 января

13:42Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц 13:32Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление 13:21Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году 13:00В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция 11:42В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года 11:26"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой 10:58Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве 10:47Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец" 10:27Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма 09:32Путь к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 08:25Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год 06:19ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке? 03:14Работают без лишних обещаний: врач назвала аптечные мази, которые реально помогают 00:04"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее 20:42Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы? 19:35Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки – самая трогательная история дня 18:44Столкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 17:23Россиянам рассказали о рухнувших ценах на туры в теплую курортную страну 16:01Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу 15:51Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году 15:08Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной 14:31ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе? 13:27"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 12:39Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи 11:54Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы 11:23"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина 10:58Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы 10:36Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам 10:17Этому знаку в январе выпадет шанс, который повторяется крайне редко: как распознать момент 09:33Личное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества 08:42Доктор Мясников рассказал, какой препарат намного лучше аспирина и почему 06:23Тайные знаки на теле: 12 криков о помощи, которые вы принимаете за обычную усталость 03:10Страдающая вдали от родины Лолита требовала поцелуев от первых встречных 00:18Счастье уплывет, а деньги исчезнут: какое слово ни в коем случае нельзя произносить в канун старого Нового года, 13 января 21:55Тест: продолжите знакомые из детства фразы героев культовых фильмов СССР 19:03Тратящая баснословные суммы дочь вывела из себя Боню: Ты не офонарела? 17:49Обязательно сделайте одно действие перед продажей квартиры – оно сохранит ваши деньги 16:19Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада 15:44Отказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий 14:41Тест: только рожденный в СССР ответит на 7 из 7 вопросов про Чебурашку и Гену 13:24В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год 13:21Точка невозврата: какому знаку зодиака в январе придется изменить свою судьбу 12:23"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме 12:02На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации 11:30Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет" 11:10Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме 10:49Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения 10:35Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке 10:14От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы 10:01Увидеть средневековый замок в Москве смогут посетители кинопарка "Москино"
Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы

Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы
140

25 площадок для катания на коньках продолжат работать до весны.

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» официально завершился 11 января, но у москвичей и гостей столицы сохраняется прекрасная возможность насладиться катанием на коньках на фестивальных локациях. Все 25 бесплатных ледовых катков, размещенных на площадках проекта «Московские сезоны» практически во всех административных округах города, продолжат работу до последних дней зимнего сезона.

Организаторы уделяют особое внимание техническому состоянию площадок. Искусственное покрытие каждого катка соответствует международным стандартам качества: лед сохраняет оптимальную гладкость и прочность даже при перепадах температуры. За поддержанием этих параметров круглосуточно следит специализированная служба. Ее сотрудники регулярно проводят шлифовку и заливку поверхностей, оперативно устраняют мелкие дефекты и контролируют микроклимат на площадках.

Безопасность посетителей — еще один ключевой приоритет. На всех катках дежурят инструкторы и спасатели, готовые оказать помощь новичкам или в нештатной ситуации. Четко выстроенная система навигации и разметки помогает избежать столкновений, а мягкие защитные барьеры по периметру снижают риск травм.

Инфраструктура катков продумана до мелочей, чтобы сделать отдых максимально удобным. В пунктах проката есть коньки от детских размеров до взрослых. Теплые раздевалки с удобными скамейками дают возможность комфортно переодеться, а ячейки для хранения личных вещей позволяют оставить сумки и верхнюю одежду в надежном месте.

Для тех, кто только учится стоять на коньках, предусмотрены поддерживающие тренажеры — забавные фигурки в виде животных или сказочных персонажей. Они помогают сохранять равновесие и делают первые шаги на льду менее тревожными.

Продление работы катков после завершения фестиваля открыло новые возможности для горожан. Теперь это не просто места для активного отдыха, но и точки притяжения для разных поколений. Семьи проводят здесь выходные, совмещая катание с чаепитием в ближайших кафе. Молодежные компании организуют дружеские встречи под музыку, звучащую из уличных колонок. Пожилые москвичи находят в неспешном катании способ поддерживать физическую форму и общаться с соседями. Особенно востребованы катки у родителей с детьми: для многих ребят это первый опыт знакомства с зимними видами спорта. Регулярные занятия на льду укрепляют мышцы, развивают координацию и прививают любовь к активному образу жизни.

Чтобы воспользоваться возможностью покататься бесплатно, необходимо пройти предварительную регистрацию онлайн через официальный портал проекта «Московские сезоны». Система предлагает выбрать удобную дату и время, а также указывает ближайший к дому каток.

Шоу-бизнес в Telegram

13 января 2026, 11:54
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц

Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц
"Город заданий" предлагает новые квесты для исследователей столицы. Москва раскрывает свои секреты тем, кто готов искать ответы.

Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году

Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году
Москва строит переправы нового поколения. До конца 2028 года в столице появится четыре новых моста, построенных с применением вантовой технологии.

В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция

В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция
Мероприятие состоится в рамках проекта "Зима в Москве". Сыграть в «Зарницу», помочь команде в перетягивании каната и показать класс в отбивании шайбы клюшкой смогут москвичи 16 января в парке «Яуза».

В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года

В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года
От школ с робоклассами до детских садов с полными технологическими кухнями– что появляется в Новой Москве. Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) сохраняют статус территорий динамичного развития: с начала 2024 года здесь возвели 34 образовательных объекта.

Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году

Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году
Девять локаций у воды существенно преобразились. Столица в очередной раз доказала: ее водные артерии — не просто линии на карте, а полноценные пространства для жизни.

Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной

Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной
От Бирюлевского дендропарка до "Кузьминок-Люблино": пять живописных локаций для отдыха на природе в пределах города. Вырваться из ритма мегаполиса и окунуться в зимнюю сказку природы даже в короткий выходной можно, посетив столичные парки и лесополосы.

