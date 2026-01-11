Три дома звезд советского экрана обрели новую жизнь

Капитальный ремонт вернул былую красоту зданиям, где жили Бурков, Леонов и Янковский.

В столице завершилась масштабная работа по обновлению трех жилых домов, связанных с именами легендарных актеров советского кино. В 2025 году в рамках городской программы капремонта специалисты преобразили здания на Фрунзенской набережной, 3‑й Фрунзенской улице и Комсомольском проспекте, где жили Георгий Бурков, Евгений Леонов и Олег Янковский.

Фрунзенская набережная, 32: дом Георгия Буркова

Восьмиэтажное здание, возведенное в 1940 году по проекту архитектора Аркадия Мордвинова, представляет собой образец советского неоклассицизма. Его симметричная композиция с возвышающейся центральной частью, рустованный первый этаж с витражными окнами и цветные порталы входных групп создают неповторимый архитектурный облик. Завершают ансамбль подкарнизная аркада, венчающий карниз с модильонами и аттиковое завершение. В ходе ремонта специалисты провели тщательную расчистку фасадов и ремонт штукатурного слоя, затем обработали участки скопления влаги антисептиком. Мастера кропотливо восстановили лепнину, геометрию декоративных элементов и штукатурный руст, привели в порядок венчающий карниз и входные порталы. Фасад окрасили в соответствии с историческим колористическим решением, обновили цоколь, отремонтировали балконы и заменили водосточные трубы.

Именно здесь жил народный артист РСФСР Георгий Бурков — актер, чье творчество отличалось тонкой иронией и глубокой человечностью. Его герои — несовершенные, добрые, уязвимые — неизменно находили отклик в сердцах зрителей.

3‑я Фрунзенская улица, 14/37: дом Евгения Леонова

Восьмиэтажный дом, построенный в 1958 году, привлекает внимание своей Г‑образной формой и изящными деталями: балконы опираются на фигурные кронштейны, а завершает композицию венчающий карниз с дентикулами. Ремонтные работы начались с очистки загрязненных поверхностей, ремонта кирпичной кладки и керамических блоков. Особое внимание уделили защите от влаги: участки намокания обработали антигрибковым составом. После подготовки стен провели гидрофобизацию поверхности силиконовой эмульсией, что обеспечило долговечность отделки. Завершили обновление заменой входных дверей, установкой новых стеклопакетов в подъездах и монтажом современных водосточных труб.

В этих стенах жил народный артист СССР Евгений Леонов — актер безграничного таланта, чьи роли всегда несли частицу его души. Его неповторимый голос, знакомый каждому с детства, умел проникать в самое сердце.

Комсомольский проспект, 41: дом Олега Янковского

Одиннадцатиэтажное здание 1955 года постройки — еще один образец советского неоклассицизма с характерными чертами: сложной планировкой, эркерами у входных групп, мезонином и выразительным декором. Русты первого и второго этажей, центральная арка, балконные плиты с кронштейнами и венчающий карниз создают гармоничный архитектурный ансамбль. Специалисты провели комплекс работ: расчистили и промыли стены; восстановили штукатурный слой нижних этажей; выполнили докомпановку утраченных элементов кирпичной кладки; обработали участки намокания антигрибковым составом; окрасили внешние поверхности и провели гидрофобизацию кирпича со стороны двора. Особое внимание уделили сохранению архитектурных деталей: отремонтировали венчающий карниз, привели в порядок мезонины, восстановили кронштейны и балконные плиты. Впереди — замена водосточных труб и отливов, а также оштукатуривание цоколя.

Более двадцати лет в этом доме проживал народный артист СССР Олег Янковский. Его актерская манера, сочетавшая элегантность и глубину, оставляла неизгладимый след в памяти зрителей.

Обновление этих зданий — не просто ремонт, а сохранение части культурного наследия столицы. Каждый дом — свидетель эпохи, хранитель памяти о великих артистах и их творчестве. Благодаря современным технологиям и бережному отношению к историческим деталям, здания не только обрели первозданную красоту, но и получили обновленные инженерные системы, обеспечивающие комфорт и безопасность жильцов.