Новогодняя сказка в городе: в Тверском районе появился постамат-открытка

Технологичный сервис обрел праздничный облик в "Новослободском".

В одном из мест общественного притяжения Тверского района Москвы поселилось маленькое чудо: постамат в культурном центре «Новослободский» преобразился в настоящую зимнюю открытку. Теперь вместо привычного серого бокса горожане видят красочный арт‑объект, где среди заснеженных елей, пряничных домиков и праздничных подарков скрывается высокотехнологичное устройство для получения онлайн‑заказов. Найти эту городскую инсталляцию можно по адресу: улица Сущевский Вал, дом 10а, строение 2.

Превращение утилитарного объекта в элемент праздничного ландшафта — результат совместной работы сервиса постаматов и творческих коллективов культурного центра. Это не просто украшение, а яркий пример того, как современные технологии могут органично вплетаться в культурную среду, даря жителям эмоции наравне с функциональностью.

Культурный центр «Новослободский» давно зарекомендовал себя как точка притяжения для жителей Тверского района. Здесь кипит жизнь: проходят мастер‑классы, фестивали, концерты, работают клубные объединения, где занимаются более 300 взрослых и детей. Появление арт‑постамата стало логичным продолжением этой творческой атмосферы — теперь даже получение посылки превращается в мини‑праздник.

История художественных экспериментов с московскими постаматами началась в 2024 году с проекта «ПостамАрт». Инициатива доказала: даже инфраструктурные объекты могут стать основой для творчества. Уже в 2025 году дизайнерские постаматы появились в торговых центрах, а затем — в студенческих общежитиях МГТУ имени Н. Э. Баумана, где привлекли внимание молодежи оригинальным оформлением.

Проект «Московский постамат», запущенный в 2022 году по решению столичного правительства, сегодня насчитывает более 1600 устройств. Их размещают в самых разных локациях: у жилых домов и в подъездах; в торговых и бизнес‑центрах; библиотеках; вблизи остановок общественного транспорта.

Новый постамат‑открытка в «Новослободском» — не просто сезонная инсталляция. Это пример того, как Москва развивает концепцию «умного города», где технологии не отчуждают, а сближают людей. Теперь каждый посетитель культурного центра в Тверском районе сможет чувствовать ощущение зимней сказки и после окончания новогодних праздников.