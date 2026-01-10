Москва дает вторую жизнь отслужившим новогодним елкам и украшениям

Утилизировать праздничные атрибуты можно максимально экологично.

С завершением новогодних праздников перед жителями столицы встает вопрос: как грамотно распорядиться отслужившими свое элементами торжества. Хорошо, что в Москве действуют четкие механизмы переработки, позволяющие превратить праздничную атрибутику в полезные ресурсы, а не в мусор на полигонах.

Со 2 января в городе стартовала традиционная акция «Елочный круговорот», организованная Департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Жители могут сдать живые ели, пихты и сосны в специальные пункты приема, развернутые во всех районах. Однако перед сдачей дерево необходимо подготовить: снять все игрушки, мишуру, «дождик» и гирлянды. Даже мельчайшие фрагменты праздничного декора способны помешать переработке и навредить животным. После сбора хвойные измельчают в щепу, которую затем используют для мульчирования и компостирования в городских парках и скверах, а также для обустройства экологических троп.

Иначе обстоит дело с искусственными елками. Из‑за сложного состава — смеси пластика, металла, иногда ткани или фольги — такие изделия не подлежат переработке. Небольшие искусственные деревья следует отправлять в серые контейнеры для смешанных отходов, а крупногабаритные модели — сдавать в бункеры для крупногабаритного мусора.

Что касается елочных украшений, то большинство из них — стеклянные, пластиковые, тканевые — содержат элементы, затрудняющие переработку: краску, блестки, металлические крепления. Поэтому мишуру, старые игрушки, огарки свечей и восковые украшения нужно выбрасывать в серые контейнеры как неперерабатываемые отходы. В то же время ненужную бумажную мишуру, картонную упаковку и т.п. можно сдать как макулатуру через проект «Экоточки Москвы». Подарочные пакеты из чистой бумаги без блесток, ламинации и металлизированных покрытий тоже пригодны для вторичной переработки. А вот блестящие, ламинированные или металлизированные пакеты придется отправить в серые контейнеры.

Особого внимания заслуживает утилизация старой электроники. Если новогодние подарки ознаменовали обновление гаджетов, не стоит хранить старые телефоны, наушники и планшеты «на всякий случай». Их можно сдать в экоточки Москвы. Такой подход позволяет вернуть ценные материалы в производственный цикл, снижая нагрузку на природные ресурсы. Адреса пунктов приема доступны на сайте проекта.