Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа

Те, кто только мечтают завести питомца, могут найти пушистого друга прямо на площадке фестиваля.

Фестиваль «Моспитомец» пройдет на Тверском бульваре с 15 по 17 августа в рамках летнего клуба «Москва». Мероприятия посвятят животным из приютов и домашним любимцам. Владельцы питомцев смогут встретиться с ветеринарами, кинологами, познакомиться с обитателями городских приютов для животных и оставить корм в корзине добра.

Все три дня на Тверском бульваре с 11:00 до 20:00 будет работать мобильная ветеринарная станция специалистов столичного Комитета ветеринарии, куда желающие могут привести питомцев на осмотр, чипирование, стрижку когтей, вакцинацию против бешенства и получить рекомендации по уходу и питанию. На кинологической площадке можно встретиться с дежурным кинологом. И поучаствовать в занятиях и соревнованиях по аджилити со всем оборудованием для тренировок: барьерами, качелями, горками и другими элементами. В лектории, открытом с 12:00 до 20:00 в пятницу и с 11:00 до 20:00 в выходные, пройдут уроки по уходу за животными, консультации зоопсихологов и мастер-классы. Здесь также расскажут о цифровых сервисах для владельцев домашних животных в Москве.

Кроме того, 15, 16 и 17 августа с 12:00 до 18:00 у москвичей будет возможность познакомиться с животными из 10 городских приютов, прогуляться с ними в сопровождении волонтера, пообщаться с представителями приютов и даже забрать после собеседования понравившегося питомца домой. В этом случае новые владельцы получат «Набор молодых хозяев». Всего на площадке проекта «Лето в Москве» можно будет встретиться с 90 кошками и собаками, а также оставить корм для животных из приютов в корзине добра.

Помимо этого, в программе фестиваля – мастер-классы. Участники сделают адресники с гравировкой, модные обвесы для ошейников или займутся декорированием шопперов в технике эбру с изображением питомца. Еще на площадке будет работать фотобудка, а в ротонде откроется экспресс-груминг, куда можно привести своих животных на процедуры по уходу. По аналогии с модными магазинами на Тверском бульваре под открытым небом откроется маркет, где можно будет подобрать одежду и аксессуары для питомцев: шлейки, поводки, банданы, жилетки, игрушки, попоны для собак, шоперы, коврики для путешествий, лежанки, пледы, миски, косметику и другое.