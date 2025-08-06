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Среда 6 августа

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В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году

В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году
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По просьбам москвичей сотрудники ЦОДД также перенастраивают режим работы действующих светофоров.

Регулировать движение на перекрестках и пешеходных переходах в Москве помогают более 64 тысяч светофоров. При этом специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) постоянно анализируют дорожную ситуацию и при необходимости устанавливают новые световые сигналы для повышения безопасности и комфорта всех участников движения, в том числе откликаясь на просьбы горожан.

Только с начала текущего года ЦОДД установил новые светофоры по 27 адресам, в первую очередь рядом с популярными у жителей городскими локациями и интенсивными перекрестками, а также в местах, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Например, регулируемым стал пешеходный переход по адресу: Осенний бульвар, дома 11 и 12, корпус 1. Здесь установили светофоры для повышения безопасности жителей, снижения аварийности и обеспечения комфортного пути к станции метро «Крылатское» Арбатско-Покровской линии. Новый светофор установлен также по адресу: Фестивальная улица, дом 24а, где в прошлом году произошло два ДТП.

Кроме этого, с января 2025 года ЦОДД обновил светофоры по 58 адресам. На них заменили оборудование, установили дополнительные секции, звуковые сигналы, кнопки для пешеходов. Также специалисты более полутора тысяч раз скорректировали настройки режима работы действующих светофоров, чтобы пешеходы тратили меньше времени на ожидание разрешающего сигнала, а водители могли быстрее проезжать перекрестки и магистрали.

Режим работы светофоров зачастую перенастраивают по просьбам горожан, при изменении схемы движения в районе, а также для более быстрого проезда общественного транспорта и других автомашин через наиболее загруженные участки.

На данный момент в Москве устанавливают светофоры трех топов управления: локальный, адаптивный и координированный. Первые работают независимо от других по заранее запланированной схеме. Они установлены на небольших перекрестках в спальных районах. Светофоры с координированным управлением устанавливают, как правило, на вылетных магистралях. Они связаны между собой и настроены так, чтобы пропускать определенное количество автомобилей для поддержания интенсивности движения на участке. Светофоры с адаптивным управлением самостоятельно определяют дорожную ситуацию и подстраиваются под нее. Информация поступает от индукционных петель или датчиков, которые вмонтированы в асфальт на перекрестке. Сегодня в Москве уже более тысячи таких умных перекрестков.

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6 августа 2025, 11:03
Фото: АГН Москва/ Ведяшкин Сергей
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