Плавание, бокс, пилатес: жители ЗАО могут выбрать спортивные занятия на свой вкус

Бесплатные занятия проходят в рамках проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район".

Жители Западного административного округа (ЗАО) Москвы могут посещать бесплатные секции столичного Департамента спорта по футболу, оздоровительной гимнастике, плаванию и другим видам спорта в современных спорткомплексах в шаговой доступности от дома, а также поддерживать здоровый образ жизни на площадках проектов «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район».

В прошлом году свои двери на западе Москвы распахнул отремонтированный колледж физической культуры и спорта «Спарта» по адресу: ул. Маршала Тимошенко, дом 36, корпус 2. В здании не только обновили отделку, но и провели техническое переоснащение спортивного зала. Там установили современную приточно-вытяжную вентиляцию и модернизировали систему отопления, чтобы создать оптимальные условия для занятий спортом, а также закупили спортивный инвентарь и оборудование: маты, тренажеры и телескопические трибуны. На прилегающей территории оборудовали зоны для активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе.

Всего для москвичей в ЗАО доступно более 370 групп в бесплатных секциях столичного Департамента спорта. Записаться в них можно в разделе «Сервисы» на портале «Московский спорт». Для детей и взрослых открыты группы по конькобежному спорту, плаванию, боксу, оздоровительной гимнастике и др. Например, в спортивном комплексе «Раменки» дети могут заниматься флорболом, дзюдо, футболом, плаванием и художественной гимнастикой, а взрослые – футболом, фитнес-аэробикой, оздоровительной гимнастикой, волейболом, настольным теннисом, плаванием и танцевальным спортом.

Кроме того, для самостоятельных тренировок москвичам доступен сервис почасовой аренды спортивных зон. Для занятий единоборствами и плаванием подойдет спорткомплекс «Восход Солнцево», фитнесом, плаванием и теннисом — спорткомплекс «Заряд», единоборствами и фитнесом – спорткомплекс «Ритм», игровыми видами спорта, единоборствами и гимнастикой – спортивные комплексы «Солнечный» и «Раменки».

В соответствии со стратегией развития спорта в Москве до 2030 года в ЗАО также проходят тренировки в рамках флагманских проектов столичного Департамента спорта, «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район». Сейчас они являются частью масштабного проекта «Лето в Москве».