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На северо-востоке Москвы проложат новый велопешеходный маршрут

На северо-востоке Москвы проложат новый велопешеходный маршрут
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Проект предусматривает объединение участков парка "Яуза".

На северо-востоке Москвы реализуется масштабный проект перепланировки пространства вблизи реки Яуза. Он предусматривает, в частности, реконструкцию существующей сети пешеходных, беговых и велосипедных дорожек в районе Ростокино с благоустройством и дополнительным озеленением прилегающей территории.

Так, на участке площадью почти шесть гектаров будет проложен новый велопешеходный маршрут, который удобно свяжет два участка парка «Яуза»: парк спорта «Яуза» и «Сад будущего». Там планируется провести реконструкцию уже существующих пешеходных зон проектируемых улиц с устройством тротуаров, организацией сети велосипедных и беговых дорожек. Благодаря этому в районе сформируются новые безопасные велопешеходные связи.

Кроме того, в утвержденном проекте предусмотрена реконструкция двух велопешеходных мостов через реку Яузу с устройством комфортных переходов и переезда. Длина моста в районе улицы Докукина составит 20 метров, в районе Сельскохозяйственной улицы – 22 метра. Работы по благоустройству и реконструкции затронут также существующие Проектируемые проезды № 690 и 3705. В частности, решено построить участок Проектируемого проезда № 690 до дома 18 на Сельскохозяйственной улице с устройством разворотной площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что утвержденные проекты планировки территорий вблизи Яузы позволят объединить разрозненные участки парка «Яуза» и создать новые удобные маршруты для пеших прогулок и поездок на велосипеде. В результате в СВАО появится единый рекреационный маршрут от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду имени Н.В. Цицина Российской академии наук, «Сокольникам» и ВДНХ.

При этом пространство под 2-м Ростокинским мостом на проспекте Мира станет более функциональным и комфортным как для пешеходов и велосипедистов, так и для водителей автомобилей. В итоге совершенствование дорожной инфраструктуры не только удовлетворит потребности местных жителей, но и улучшит качество и условия городской среды в целом.

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1 июля 2025, 13:22
Фото: mos.ru
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